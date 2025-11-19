Rodríguez reivindica la vivienda pública frente a los reproches del PP sobre el acceso de los jóvenes

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado el sistema público de vivienda para acabar con la crisis de vivienda "hoy y para siempre", frente a las críticas del Partido Popular (PP) sobre el difícil acceso de los jóvenes a una casa.

En la sesión Plenaria de este miércoles en el Congreso, el diputado popular, Ángel Sastre, ha asegurado que los jóvenes cuentan de media con 500 euros menos para vivir cada mes en comparación a las generaciones anteriores y ha culpado a las políticas del actual Ejecutivo de haber provocado esa situación.

"En 2018 la vivienda no estaba ni entre los 15 principales problemas de los españoles. Siete años de su gobierno y ahora es el primero", ha expuesto Sastre, que ha reprochado al Ejecutivo tener bloqueada la Ley 'Antiokupación' y la Ley del Suelo del PP.

Al respecto, la ministra de Vivienda ha asegurado que desde su departamento trabajan para que ninguna generación tenga que "volver a pasar por una crisis de vivienda". "Usted me habla de su generación y yo le podría hablar de la mía. La mía fue consecuencia de la liberalización del suelo, de los desahucios y del rescate a la vida", ha respondido Rodríguez al diputado del PP.

En esta línea, ha recordado a los 'populares' que su gestión en otras comunidades autónomas, como en Murcia, donde el PP cedió a Vox la gestión autonómica de la vivienda, ha hecho que de las más de 500 viviendas públicas conveniadas con el Ministerio de Vivienda, el gobierno autonómico solo haya empezado la obra de cinco; o en Madrid donde venden parcelas y suelos públicos en lugar de construir sobre ellos vivienda pública para jóvenes.

"Les propongo tres acuerdos muy básicos, que tratan de construir más con más recursos, triplicando, como estamos proponiendo en el Plan Estatal de Vivienda. Les propongo que acabemos con el fraude que lastra la vida de los jóvenes, ya sea apartamentos turísticos, ya sea contratos de alquiler. Les propongo que, entre tanto, ayudemos a los que más lo necesitan", ha concluido Rodríguez.