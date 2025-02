Rodríguez tantea aplicar 100% de IVA o un nuevo tipo impositivo a inversiones de no residentes en vivienda

Pide al INE analizar el estado de 400.000 viviendas vacías en ciudades de más de 250.000 habitantes

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado al Partido Popular a posicionarse sobre la aplicación de un 100% del IVA, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o un nuevo tipo impositivo para la inversión de no residentes en vivienda.

"Yo en política de vivienda apuesto por subir algunos impuestos", ha afirmado la ministra en una interpelación formulada por el Partido Popular durante la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Por ejemplo, Rodríguez ha afirmado que ella aboga por subir el IVA a aquellos que utilizan la vivienda "no para vivir, sino como una actividad económica". "Por tanto, aquellos que lo hacen en pisos turísticos, sí, más IVA", ha recalcado.

Otra medida fiscal que la ministra ha instado al PP a posicionarse es valorar un 100% del IVA, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o un nuevo tipo impositivo para la inversión de no residentes en vivienda.

"Otra medida fiscal que le propongo y que no sé qué opinión tiene el Partido Popular es si estamos dispuestos o no a, y lo traeremos a esta Cámara, a valorar un 100% del IVA, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o un nuevo tipo impositivo, que es en lo que estamos trabajando, para la inversión de no residentes en vivienda", ha señalado la ministra.

CONVOCA LA PRÓXIMA SEMANA A LA FEMP PARA AGILIZAR LICENCIAS

De su lado, Rodríguez también ha informado de que acaba de convocar para el próximo día 21 de febrero a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para seguir avanzando en la agilidad administrativa con el objetivos de emitir licencias en menos tiempo de lo que se tarda en construir.

"Estamos construyendo a dieciocho meses, que es la media de lo que tarda en concederse una licencia. Ojalá de esos acuerdos y de esa mesa puedan salir esas conclusiones porque ahí ustedes tienen mucho que aportar", ha señalado.

EL PP CRITICA EL "DESASTRE DE GESTIÓN" DE RODRÍGUEZ

El diputado del PP, Sergio Sayas, ha puesto de relevancia la "unanimidad" de la Cámara Baja en cuanto a la opinión sobre "el desastre" que ha supuesto la gestión de Rodríguez al frente del Ministerio de Vivienda.

"Esto explica claramente que estamos ante una emergencia nacional y nos encontramos en una emergencia nacional con un Gobierno desaparecido", ha lamentado el diputado 'popular'.

Sayas ha advertido de que el Gobierno está condenando a toda una generación de jóvenes a no poder emanciparse y ha señalado que "lo peor" que ha hecho el Ejecutivo en cuanto a la política de vivienda es la ley.

"La han hecho para bajar los precios de los alquileres y los están disparando, reduciendo la oferta y haciendo imposible que los jóvenes puedan acceder a una vivienda", ha señalado el diputado del PP.

RODRÍGUEZ DICE QUE HAY 400.000 VIVIENDAS VACÍAS

La primera de las interpelaciones de la ministra ha sido a petición de Podemos. En esta intervención, la ministra ha recordado que el número de viviendas vacías en España es de "apenas" 400.000 en las ciudades de más de 250.000 habitantes. También ha dicho que ya ha pedido al Instituto Nacional de Estadística (INE) que analice en qué estado se encuentran.

Asimismo, ha dicho que de los últimos datos de hipotecas concedidas demuestran que el 70% de las compras que se han celebrado en España eran para vivir, y el 80% de ese porcentaje son para vivienda habitual.

La ministra también ha aseverado que si es necesario prohibir los alojamientos turísticos, así lo hará para contener los precios y garantizar viviendas dignas para vivir.

En la réplica, Javier Sánchez Serna ha espetado que según datos de los notarios de octubre del 2024, el 52% de las compras de viviendas en España fueron hipotecas. Asimismo, ha aseverado que una de cada tres viviendas que se compra en el país lo están comprando fondos extranjeros "para especular y echar a la gente de los barrios".

En esta línea, y reprochando al PSOE que sigue políticas similares a las del PP en materia de vivienda, el portavoz ha avisado a la ministra de que si el Gobierno quiere contar los votos de Podemos para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "van a tener que dejar de arrastrar los pies y poner coto a los rentistas y los especuladores".

INSISTE EN UN PACTO DE PAÍS

En su respuesta, la ministra ha insistido en que su anhelo es alcanzar un pacto de país alrededor de la vivienda, porque entiende que es algo que va "mucho más allá de un acuerdo político". "Yo interpelo a esta Cámara a un acuerdo mayoritario", ha subrayado.

En este sentido, Rodríguez ha espetado a Podemos que en la actualidad hay "muchos más puntos de coincidencia" entre los distintos grupos parlamentarios que de discrepancia, por lo que no se puede seguir "recreándose" en el diagnóstico, sino que hay que estar "a pie de obra".

"Mi llamamiento a la Cámara es que, como hay bases para el acuerdo, pues pongámonos a trabajar en aquellas cuestiones en las que hay bases para el acuerdo", ha añadido. Por último, ha ensalzado que el Gobierno ha conseguido pasar de un parque público del 2,5% a uno del 3,3%, todavía lejos de la media europea del 9%.

CRITICA A VOX POR SEÑALAR A INMIGRANTES COMO PARTE DEL PROBLEMA

En otra intervención, Carlos Hernández, de Vox, ha señalado que la vivienda está en el centro de todas las nuevas brechas de desigualdad, de todas las frustraciones de la gente corriente y del dolor de todo un país. "No toleramos el desguace de condiciones de vida y expectativas que se está produciendo en este país", ha señalado el diputado.

Rodríguez ha lamentado que Hernández haya señalado durante su intervención a los inmigrantes como parte del problema de vivienda. "Eso es populismo, populismo reaccionario por mucho que usted lo disfrace de conciencia social", ha criticado.

El diputado de Vox ha replicado que la estimación para 2039 del INE es que se formarán al menos 250.000 hogares nuevos cada año y ha advertido: "Si a esto le sumamos que algunos creen que hay que traer 200.000 inmigrantes más cada año..."