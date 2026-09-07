Sánchez defiende su política de vivienda frente a "comprar un aticazo de 6 millones para una presidenta"

1114890.1.260.149.20260907114512 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible’, este lunes. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la política de vivienda de su Ejecutivo, que ha movilizado ya más de 1.200 inmuebles asequibles, frente a "comprar un aticazo de más de 6 millones de euros para la presidenta de un gobierno autonómico de turno".

Sánchez, que ha clausurado la presentación del portal de la nueva empresa pública de vivienda Casa 47, ha reprochado que mientras los españoles "buscan unos cuarenta metros para vivir, ella (en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que no ha mencionado) quería 200 solo para salir a la terraza".

El jefe del Ejecutivo se ha referido con estas palabras a la polémica por la compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros para, según el gobierno autonómico, alojar dependencias administrativas y que, finalmente, se ha puesto a la venta.

Según Sánchez, para demasiadas personas en España buscar una vivienda se ha convertido en "una suerte de carrera de obstáculos", dado que en algunos casos la vivienda se lleva más de la mitad del sueldo, una habitación cuesta lo que el precio de una casa entera o hay anuncios en condiciones "absolutamente imposibles".

"Y resume algo que me parece que es de gran importancia, porque es una tremenda injusticia que tener una vivienda digna se haya convertido, para demasiada gente, en una aspiración idealista y casi imposible. Y yo me niego a aceptarlo", ha reiterado Sánchez.

Después, durante su intervención en la reunión interparlamentaria con el PSOE, el jefe del Ejecutivo se ha pronunciado en términos similares y ha reprochado que "para algunos" la prioridad en materia de vivienda es "comprarse un aticazo con 200 metros de terraza, mientras hay gente en esa comunidad que malvive a precio de oro en 30 metros cuadrados".

800 VIVIENDAS YA DISPONIBLES EN CASA 47

A su juicio, ampliar y mejorar el acceso a la vivienda es el propósito de Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo que se creó unos meses, y que hoy lanza el primer portal del parque público estatal de vivienda. Un portal que cuenta ya, según ha recordado, con 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. "Es fundamental que esta oferta siga creciendo. Y lo hará, cada vez de manera mucho más intensas. Con nuevas casas y pisos disponibles cada trimestre", ha subrayado.

El presidente del Gobierno ha afirmado que gracias a Casa 47, cualquier persona podrá consultar de manera sencilla la oferta disponible y solicitar la vivienda que mejor se adapte a sus necesidades y a sus posibilidades, "con un procedimiento ágil y transparente para conocer en todo momento cómo avanza el proceso de adjudicación".

Sánchez, que recordó que las viviendas de Casa 47 estarán protegidas para siempre, explicó que el precio del alquiler tendrá en cuenta las características de cada vivienda y también la realidad económica de cada municipio y de cada territorio, y quienes accedan a estas viviendas nunca tendrán que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler. Igualmente, los contratos tendrán una duración inicial de 14 años, con posibilidad de ampliarse hasta los 75.

Sánchez ha asegurado que el mercado de la vivienda "está roto, está dislocado" y este Gobierno "no se va a quitar de en medio", defendiendo así la intervención del mercado "con todas las herramientas posibles" y con un volumen de recursos "sin precedentes", habiendo multiplicado por ocho el presupuesto destinado a vivienda y aprobado la primera ley de vivienda. "Un mercado que excluye a cientos de miles de familias de un derecho esencial es un mercado que no funciona", ha dicho.

Para Sánchez, es necesario también impulsar la construcción de viviendas asequibles y, en ese sentido, ha defendido el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros y que tras "mucho ruido", todos los gobiernos autonómicos acabaron firmando.

Asimismo, ha destacado que se han movilizado ya más de 120.000 viviendas de alquiler asequible, y solo en el primer trimestre de este año se licitaron 2.800 nuevas viviendas, alcanzando "el mayor volumen de licitación pública en 18 años".

El jefe del Ejecutivo ha arremetido también con los gobiernos que permitieron que el inmenso patrimonio público de viviendas que existía acabara en algunos casos "en los llamados fondos buitre, de esos que anteponen la especulación a la misma dignidad humana". "Jamás creo que debe volver a ocurrir algo así, que tenemos que extraer lecciones de todos estos errores acumulados", ha reiterado.

ISABEL RODRÍGUEZ

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presente en el acto 'Más vivienda pública, más vivienda asequible', ha defendido la compra de vivienda para sacarla al mercado a precios asequibles, un proceso que no es rápido, aunque parezca sencillo porque "algunos compran fácil con dinero público vivienda privada", ha afirmado en alusión a la polémica del ático de la Comunidad de Madrid.

Rodríguez también solicitó la colaboración de comunidades y ayuntamientos para que se impliquen en las competencias que tienen asignadas y den respuesta a la ciudadanía.

"Agradecemos a las que están usando todas las herramientas disponibles para incrementar la oferta de vivienda asequible o regular, entre tanto, el precio del alquiler congelando el mismo, frente a otras que han decidido no hacer nada, no hacer nada cuando no llaman a inversores extranjeros para que se compren nuestros barrios enteros o destinar, como decía antes, el dinero de todos a comprarse un ático de grandes dimensiones para su uso, no sabemos todavía de qué ni con qué procedimiento", ha reiterado.

Por último, ha dicho que Casa 47 en breve podrá también hacer anuncios relativos a la colaboración público-privada y ha apelado al Congreso de los Diputados, a todos los grupos, para conseguir un consenso posible que permita aprobar nuevas medidas en materia de vivienda.