Sánchez pide "tiempo" y "cooperación" a ayuntamientos y CC.AA. para resolver los problemas de la vivienda

Critica que algunos líderes políticos de la oposición reivindiquen fórmulas de vivienda "fracasadas" y defiende la intervención pública

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido tiempo y cooperación de los ayuntamientos y comunidades autónomas para resolver los problemas de la vivienda y consolidarla como el "quinto pilar del Estado del Bienestar".

En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Sánchez ha reconocido que el problema que tiene España es el de la desigualdad, que actualmente sobre todo viene provocado por la imposibilidad de "muchísima gente" de acceder a una vivienda.

El presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo está poniendo los "andamiajes" para resolver las dificultades de acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, pero ha indicado que el problema de la vivienda "no es sencillo".

"Necesitamos de la cooperación de instituciones, de comunidades autónomas, de ayuntamientos, y hace escasos años que aprobamos la primera ley estatal de la vivienda, que en definitiva es, en toda regla, una intervención en un mercado libre que no funciona", ha expuesto.

En este sentido, ha defendido la intervención del mercado de la vivienda al igual que se hizo con la 'solución ibérica', una política que se desarrolló para hacer frente al encarecimiento de la energía y la inflación debido a la Guerra de Ucrania.

Sánchez ha recordado que en los últimos siete años el Gobierno ha desplegado "una política sistemática de intervención pública de la vivienda" a través de medidas como incrementar ocho veces más los presupuestos vinculados a estas políticas o con la aprobación de ley de vivienda, que ha permitido desarrollar un registro de viviendas turísticas, acabar con las 'golden visa', y crear avales ICO para la gente joven y las familias, así como el bono joven de alquiler.

El presidente del Gobierno ha criticado que algunos líderes políticos de la oposición reivindiquen fórmulas "fracasadas" porque el mercado de la vivienda no funciona "como pueden funcionar otros mercados" con la ley de la oferta y la demanda. "Necesitamos la intervención de lo público y lo público es la ley de vivienda", ha aseverado.

UN 62% MÁS DE VIVIENDA PROTEGIDA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo está haciendo una apuesta "decidida" por la rehabilitación y la construcción de vivienda protegida.

En este sentido, ha recalcado que durante los últimos 12 meses, el aumento en la construcción de vivienda protegida ha sido de un 62%, mientras que el de la vivienda libre ha sido del 13%.

"Tenemos que aumentar el parque de vivienda protegida, porque eso hace que los precios de la vivienda puedan amortiguar su incremento, o al menos no aumentar de la manera que están aumentando por desgracia en muchos territorios de nuestro país", ha añadido.

Por otro lado, sobre el poder adquisitivo de los españoles, Sánchez ha defendido que estos últimos siete años han sido de "avances y redistribución" del crecimiento económico a través del aumento las pensiones, del salario mínimo interprofesional y de la reforma laboral.