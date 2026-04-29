Sumar, dispuesto a llevar al Congreso otro decreto de vivienda más completo y con cesiones a Junts

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar quiere volver a llevar al Congreso el decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres con cesiones a Junts como las bonificaciones fiscales a los caseros para que estos apoyen el texto y pueda convalidarse.

El PP, Vox y Junts tumbaron el martes en el Pleno del Congreso el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y limitar al 2% la subida de los precios del alquiler.

Tras el varapalo, varios miembros de Sumar han salido a reprochar el voto en contra de estos partidos al decreto y han avanzado que su intención es llevar al Consejo de Ministros lo antes posible un nuevo decreto para intentar aprobarlo. Eso sí, fuentes del socio minoritario del Gobierno consideran que, pese a que ayer Junts rechazó la prórroga de alquileres, no apreciaron durante el debate en el Congreso una intervención beligerante de los postconvergentes.

Es más, están convencidos de que hay "agua" y "cartas" para poder entablar una negociación fructífera con la formación de Carles Puigdemont. Por ejemplo, subrayan que Junts se muestra muy interesado en el IVA franquiciado para los pequeños autónomos y que aprobarlo serviría de contrapartida para su apoyo a la prórroga de alquileres. A su vez, no ven al PNV como un problema y destacan que es una formación razonable y abierta a pactos con el Ejecutivo.

Mientras, otras fuentes de Sumar evitan poner fecha concreta a llevar al Consejo de Ministros el nuevo decreto y lamentan que el PSOE no ha puesto toda la carne en el asador para intentar sacarlo adelante ayer. De hecho, un dirigente cuestiona si al PSOE le convence la prórroga del alquiler tras su escaso empuje para tratar de aprobarla durante este último mes.

AL CONSEJO "LO ANTES POSIBLE"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha incidido en que el Gobierno volverá a llevar el decreto al Congreso "lo antes posible" y para ello se sentarán "con todo el mundo". En este sentido, ha dicho que aunque desde Sumar no están de acuerdo con las bonificaciones a los caseros, sí que están dispuestos a aceptarla para conseguir que el decreto se convalide.

En lo que respecta al IVA franquiciado de los autónomos, Urtasun ha comentado que sí comparte esa medida y en Sumar están dispuestos a discutirla. "Por lo tanto, desde ya nos ponemos a trabajar para hacer lo posible", ha zanjado el ministro.

Por otro lado, Urtasun ha asegurado que la derogación del decreto no anula los efectos jurídicos que tuvo la prórroga durante su estancia en vigor, por lo que ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y de confianza" a la gente que haya pedido la prórroga.

También la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado partidaria de "seguir insistiendo" y de "defender a los inquilinos hasta la muerte", frente a "unas derechas que prefieren anteponer sus intereses partidistas por delante de tres millones de personas".