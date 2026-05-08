Vivienda abre consulta sobre las bases para la concesión de subvenciones en industrialización de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto este viernes el trámite de consulta pública previa de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas al impulso de la industrialización de la vivienda, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Perte específico para este ámbito.

La nueva norma servirá para diseñar las ayudas que el Ministerio convocará, que estarán orientadas a proyectos con un impacto transformador real para impulsar la industrialización de las empresas del sector, agilizar los procesos edificatorios y promover modelos más innovadores, sostenibles y eficientes.

Con la futura orden ministerial se pretende incrementar la oferta de vivienda asequible y acelerar los procesos constructivos, modernizar el sector mediante la adopción de tecnologías y técnicas industrializadas, mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética, favorecer la generación de empleo, especialmente de jóvenes y mujeres, e impulsar la colaboración público-privada.

El trámite de consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 25 de mayo de 2026 para recabar aportaciones de ciudadanos, organizaciones y agentes del sector.

PERTE DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

El Gobierno ha puesto en marcha el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) de la Industrialización de la Vivienda. Este proyecto persigue construir más, más rápido y mejor, con mayores criterios de sostenibilidad y eficiencia, para que España disponga cuanto antes de un parque público de vivienda similar a la media europea.

Con la industrialización de la construcción de la vivienda se prevé reducir los tiempos de edificación entre un 20 y un 60%, elevar la calidad de la edificación y la arquitectura, fomentar la sostenibilidad y la eficiencia energética, mejorar las condiciones de los trabajadores y la seguridad laboral, impulsar la inclusión de mujeres y, finalmente, aumentar la productividad.