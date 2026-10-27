Vivienda destina 201 millones a promotores para construir 2.500 viviendas asequibles en suelos de Casa 47

1128925.1.260.149.20261027133552 La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes destinar 201 millones de euros a ayudas directas a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos a través de Casa 47, mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada que busca garantizar el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres.

El acuerdo permitirá financiar una treintena de proyectos en distintas zonas de España, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. "El objetivo de este acuerdo es el impulso, el acelerar la construcción de ese parque de vivienda asequible que estamos poniendo en marcha", ha explicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha defendido que esta fórmula permitirá incorporar al sector privado a la construcción de vivienda sin renunciar a las garantías públicas. "Se trata con esta fórmula de concesión administrativa en la licitación de contar con el sector privado, sí, pero no a cualquier precio", ha señalado.

En este sentido, ha resumido el reparto de funciones entre las administraciones y las empresas promotoras. "Casa 47 pone los suelos, el Ministerio de Vivienda pone las ayudas y exigimos a los promotores privados que lo que se construya sea asequible de verdad", ha recalcado la ministra.

Las viviendas tendrán alquileres estables de larga duración, de hasta 75 años, y las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que las habite. Rodríguez ha defendido que este límite es fundamental para determinar qué se considera vivienda asequible.

"Una vivienda asequible es aquella que no exige más del 30% de los recursos, de los ingresos de la unidad de convivencia para pagar su coste", ha afirmado. Este límite se aplicará tanto al alquiler como a la hipoteca.

El modelo se articulará mediante concesiones administrativas sobre suelos públicos ya urbanizados, con subvenciones directas que podrán cubrir hasta el 60% de la inversión. Las promociones que necesiten una ayuda superior se licitarán directamente por Casa 47, sin recurrir a la colaboración público-privada.

Además de las subvenciones, las licitaciones contarán con financiación pública para facilitar la viabilidad de los proyectos. Cada promoción se licitará de forma independiente para adaptar las ayudas a sus características y garantizar la asequibilidad de los alquileres.

La ministra ha subrayado que las condiciones de las viviendas permanecerán bajo control público y que se garantizarán las condiciones públicas de estas viviendas a lo largo de toda su vida.

La puesta en marcha de este sistema ha requerido cambios normativos y negociaciones con la Comisión Europea. En diciembre de 2025, la vivienda asequible pasó a considerarse un servicio de interés económico general, lo que permite extender a este ámbito las posibilidades de concesión de ayudas públicas que ya existían para la vivienda exclusivamente social.

Asimismo, el Gobierno modificó la normativa de contratos del sector público para ampliar de 30 a un máximo de 80 años la duración de determinadas concesiones administrativas. La definición de vivienda asequible incorporada al real decreto-ley actualmente en vigor establece que el coste de la vivienda no debe superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Rodríguez ha destacado que la norma ya permite desarrollar medidas como la aprobada este martes. "Lo que estamos haciendo en estas semanas es precisamente desarrollando las partes más importantes de este Real Decreto que requieren de tramitación también por parte del Consejo de Ministros", ha explicado.

Casa 47, creada hace aproximadamente un año, ha activado la habilitación de más de 7.000 viviendas en toda España, según los datos facilitados por el Ministerio. Su portal digital cuenta actualmente con 800 viviendas disponibles y prevé incorporar más de 1.500 adicionales antes de finalizar el año.