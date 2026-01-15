La vivienda se encareció un 13,9% al cierre de 2025, con importantes aumentos en islas y grandes ciudades

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada se incrementó un 13,9% en diciembre respecto al mismo mes de 2024, con 'Territorio insular' (+16,8%), 'Áreas metropolitanas' (+15,2%) y 'Capitales y grandes ciudades' (+14,6%) como los grupos con mayores aumentos durante el último año, según los datos de Tinsa by Accumin.

La variación mensual de las categorías analizadas ('Capitales y Grandes Ciudades', 'Áreas Metropolitanas', 'Costa mediterránea', 'Islas' y 'Resto de Municipios') ha experimentado aumentos de entre 0,4% y 3,4% en términos nominales, y todos los grupos, a excepción de los municipios de interior, continúan sosteniendo crecimientos interanuales superiores al 10% en términos nominales.

Además, de acuerdo con la compañía, el precio medio supera los máximos de la burbuja de 2007 en el grupo 'Islas' (+26%) y en 'Capitales y grandes ciudades' (+4%), aunque en términos reales (descontando el efecto de la inflación), todos los grupos se sitúan a más de 10% de distancia por debajo de dichos máximos.

El valor medio de la vivienda en España se ha revalorizado un 67,1% desde los mínimos registrados en 2015 tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y se encuentra un 1,7% por debajo de los máximos de 2007, mientras que, en términos reales el precio de la vivienda actualmente se mantiene un 32% inferior a los máximos alcanzados durante el boom.

Tinsa destaca el ritmo de aumento de los precios de la vivienda, que es 10,7 puntos superior a la tasa de inflación de diciembre.

La directora del servicio de estudios de Tinsa, Cristina Arias, ha señalado que la escalada en capitales, grandes ciudades y áreas metropolitanas se debe, esencialmente, a "la concentración de la demanda en torno a los polos de empleo en un entorno de escasez de oferta de vivienda".

Por otro lado, Arias ha explicado que las compraventas se han mantenido "en niveles robustos", sustentadas por "el fuerte crecimiento de la población", que ha aumentado la necesidad de vivienda, y ha añadido que, a pesar de que la construcción ha seguido creciendo en 2025, su volumen "continúa siendo escaso para atender a la creación de hogares y aliviar los tensionamientos de precios".