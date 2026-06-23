La vivienda superó en 2025 el precio máximo de la burbuja tras encarecerse un 13,1%, según Vivienda

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre se encareció un 13,1% en 2025 y alcanzó los 2.230 euros por metro cuadrado, lo que supone el quinto año consecutivo de aumentos, que sitúa el precio un 7% por encima del máximo registrado durante el 'boom' inmobiliario de 2007, según recoge el boletín anual del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) publicado este martes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Asimismo, el informe revela que las compraventas de vivienda alcanzaron las 752.098 operaciones, un 5,1% más que un año antes y el mayor volumen desde 2007.

Por otro lado, en 2025 se constituyeron 501.073 hipotecas sobre vivienda, un 17,8% más que el año anterior y el mayor dato desde 2012. La proporción de viviendas adquiridas mediante financiación hipotecaria se elevó hasta el 66,6% del total de operaciones, más de siete puntos por encima de la registrada en 2024.

El número de viviendas iniciadas alcanzó las 137.330 unidades, el nivel más elevado de los últimos 16 años. No obstante, el boletín refleja que las viviendas terminadas se situaron en 91.896 unidades, un 9% menos que el año anterior.

En cuanto a las dificultades para acceder a la vivienda, según el Observatorio, la compra de una vivienda requiere el equivalente a 7,98 años de renta bruta disponible por hogar, mientras que el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda alcanza el 35,5% de la renta anual de las familias.

Sobre la vivienda protegida, el importe destinado a licitaciones para la construcción de este tipo de viviendas alcanzó los 4.035 millones de euros acumulados desde 2019, frente a los 1.384 millones del periodo comprendido entre 2012 y 2018.