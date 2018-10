COMUNICADO: Las compañías europeas obtienen valor mediante la licencia de la popiedad intelectual

Actualizado 28/02/2007 14:22:38 CET

-- La tecnología de Microsoft proporciona a las compañías europeas la oportunidad de hacer crecer sus negocios rápidamente

Microsoft Corp ha anunciado hoy que ocho compañías de tecnología europeas han autorizado la propiedad intelectual (IP) de sus productos producidos en Francia, Italia, Noruega y el Reino Unido. Estas transacciones de licencia ofrecen nuevas oportunidades de mercado para las compañías de tecnología europeas en crecimiento ofreciendo acceso a tecnologías de vanguardia y reduciendo los costes de investigación y desarrollo para sus productos. Las compañías con licencia reconocen el cada vez mayor valor de la propiedad intelectual en el mercado europeo. Las tecnologías, desarrolladas por Microsoft Research, incluyen: "Audio Watermarking & Identification", "Mobile Video Optimization" y "Detours".

"La propiedad intelectual generada por Microsoft puede convertirse en una oportunidad para los demás", comentó Louis Carbonneau, director general del Intellectual Property Licensing Group de Microsoft. "Estas tecnologías constituyen varios años de innovación de los investigadores de ciencias computacionales de todo el mundo. Aunque Microsoft Research está constantemente transfiriendo la producción de vanguardia a varios laboratorios, estas compañías convierten las modernas tecnologías en productos útiles".

Apoyo al desarrollo tecnológico más rápido y sencillo

Mediante el desarrollo de estos acuerdos de licencia, la tecnología de Microsoft mejoró las soluciones tecnológicas diseñadas por estas compañías y ayudó a las compañías a llevar sus productos al mercado más rápido y con costes de desarrollo más bajos. Blucasa Srl, una nueva compañía en Italia, está autorizando la tecnología Mobile Video Optimization desarrollada en Microsoft Research Asia para optimizar la velocidad de un dispositivo móvil de forma que pueda recibir comunicaciones por vídeo. Esto significa que en un dispositivo con baja banda ancha, el vídeo Mobile Video Optimization tendrá una forma más clara, movimiento más regular y menores retrasos que las tecnologías de vídeo convencionales. Mobile Video Optimization está integrado con Microsoft(R) .NET Messenger Service on PCs, Pocket PCs, Handheld PCs y smartphones.

"Debido a nuestra transacción de licencia con Microsoft, podemos integrar rápidamente funcionalidades diferenciadoras a la solución de de automatización para el hogar de to Blucasa. Colaborar con Microsoft acelera nuestro momento de rápida comercialización", dijo Carlo Orsi, consejero delegado de Blucasa.

Menos piratería y más oportunidad

La tecnología Audio Watermarking & Identification estará autorizada para Harper Security Consulting AS de Noruega para contribuir a su seguimiento legal de contenido distribuido digitalmente. La tecnología autorizada consiste en herramientas de software de audio digital de marca de agua y huellas dactilares audio que ofrecen marcación y descodificación de archivos de audio. La herramienta inyecta datos adicionales en archivos de audio (la marca de agua) y también extrae los mismos datos fuera de las copias de esos archivos de audio. La tecnología es inaudible para el oído humano, pero extremadamente resistente a la distorsión y conspiración si se trata de eliminar.

"Autorizar esta tecnología innovadora, desarrollada en el laboratorio Redmond de Microsoft, fue una oportunidad única para una pequeña compañía como nosotros y ha permitido a Harper Security desarrollar rápidamente una nueva aplicación para ayudar a los propietarios de contenido audio a seguir las actividades no autorizadas y ayudar a restringir la piratería", afirmó Valery Pryamikov, cofundador de Harper Security.

Compromiso de Microsoft con la tecnología autorizada

Además de los acuerdos de licencia de Audio Watermarking & Identification y Mobile Video Optimization, Microsoft también ha firmado seis acuerdos de licencia más en Europa, con compañías como Sophos Plc del Reino Unido e InfoVista SA de Francia, utilizando la tecnología Detours para ampliar la funcionalidad del sistema. Otras compañías del Reino Unido que autorizan esta tecnología son AppSense Ltd, SmartPeak, BioObservation System Ltd (PixAlert) y MSoft Ltd.

Estos acuerdos de licencia hechos en los últimos meses, además de los casi 200 firmados en los últimos tres años, demuestran el valor de la propiedad intelectual y los esfuerzos de Microsoft mediante su programa de licencia IP lanzado en diciembre de 2003. El programa fue desarrollado para permitir el acceso a las oportunidades creadas por las inversiones en I+D de Microsoft en el desarrollo de innovaciones, y es frecuentemente actualizado con nuevas ofertas de tecnología disponibles en todo el mundo.

Acerca de Microsoft

Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq "MSFT") es el líder mundial de software, servicios y soluciones que ayuda a personas y negocios a conseguir su total potencial.

Acerca de Microsoft EMEA (Europa, Oriente Medio y África)

Microsoft opera en EMEA desde 1982. En la región, Microsoft emplea a más de 13.000 personas en 60 filiales, suministrando productos y servicios a 138 países y territorios.

Acerca de Harper Security Consulting

Fundada en 2005, Harper Security es una compañía de investigación y consultoría centrada en la seguridad IT en general y la seguridad de la tecnología de Microsoft.

Acerca de Blucasa

Blucasa fue fundada en 2003 y ofrece soluciones de hardware y software para la automatización de casas y edificios orientada a una seguridad mejorada, comodidad y ahorro de energía.

