COMUNICADO: Microsoft premia la innovación tecnológica a los desarrolladores al por menor de EMEA en los Premios RAD 2007 (y 2)

--- Know IT consiguió el Premio Supply Chain. Know IT ha desarrollado una solución de integración de la cadena de suministros que proporciona a las compañías una solución completa de pedidos, facturación y despliegue -- FRAS versión 1.9. FRAS conecta los sistemas ERP de una organización, y proporciona un flujo integral de pedidos, facturación e información relacionada con la cadena de suministros (estado de en-stock, estado de entrega), proporcionando ayuda para un nuevo modelo empresarial completo que permite a la organización compartir los recursos de distribución comunes al mismo tiempo que retiene el estado de los competidores en el mercado de Suecia, en esencia, una solución que crea una situación de "cooperación".

