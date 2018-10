COMUNICADO: Microsoft premia la innovación tecnológica a los desarrolladores al por menor de EMEA en los Premios RAD 2007 (1)

Actualizado 28/02/2007 10:06:39 CET

-- Se anuncian las soluciones ganadoras. Triangle Computer Services recibe un premio especial como mejor solución People-Ready Business

La pasada noche, en la 7 cena de gala anual de la Retail Application Developer (RAD) celebrada en Dusseldorf (Alemania), Microsoft Corp anunció a los ganadores de los Premios RAD 2007 para Europa, Oriente Próximo y África (EMEA).

Entre las marcas de éxito están Knowledge Support Systems (KSS) Ltd, que ganó el Premio Business Insight por su solución PriceStrat; Triangle Computer Services Ltd, que recibió el Premio Communication and Collaboration por su solución Retail Manager e IVIS Group Ltd, que consiguió vencer a la competencia para ganar en la categoría Multichannel gracias a su herramienta Sonetto(TM) Pricing & Promotions Management (PPM). En la categoría Store System, la solución BlueCube Enterprise de RedPrairie consiguió el premio, mientras que Know IT AB consiguió el Premio Supply Chain gracias a su solución FRAS.

Este año, un único premio especial, el Premio People-Ready Business in Retail, fue presentado por Microsoft para premiar la solución tecnológica que ayuda a las personas a trabajar en las organizaciones al por menor con las herramientas que sirven para ayudarles a fortalecer las relaciones con los clientes, mejorar las operaciones, construir conexiones empresariales de alto valor y mejorar la innovación al por menor que beneficia a la organización a nivel general. Retail Manager, desarrollada por Triangle Computer Services, y considerada por los jueces como "una solución verdaderamente liberadora", fue anunciada como la ganadora del premio especial. La capacidad de la solución se basa en reducir los procesos manuales y basados en papel en lo que respecta al almacenamiento y mejora de la productividad de los empleados, al mismo tiempo que mantiene su objetivo de mejora del servicio al cliente, que ha contribuido a su éxito.

Dilip Popat, director administrativo de la unidad de soluciones industriales al por menor de Microsoft EMEA, comentó: "Los Premios Microsoft EMEA RAD son una muestra de la innovadora tecnología al por menor. En el epicentro de estos premios están las personas que trabajan para la industria al por menor de EMEA, que aseguran el mejor servicio posible para los clientes finales. Al desarrollar las soluciones adecuadas, Microsoft, junto a sus socios, puede ayudar a conseguir el éxito a las personas en sus negocios gracias a sus innovaciones y ayudas, que consiguen resultados mejorados para sus clientes. Felicidades a los ganadores y gracias a todos los socios que se han tomado su tiempo para participar".

Los premios, que han recibido solicitudes de todos los lugares de la región EMEA, incluyendo Bélgica, Francia, Israel, Sudáfrica, Suecia, Turquía y Reino Unido, se han diseñado para premiar a los vendedores de software independientes (ISVs) y departamentos distribuidores IT que pueden demostrar con éxito la innovación y excelencia del despliegue del valor empresarial gracias a la utilización de las tecnologías de Microsoft(R) en el sector al por menor. El panel de jueces de este año se ha diseñado integrando a algunas de las principales figuras de la industria al por menor de Europa: Paivi Hokkanen (Stockmann, Finlandia), Hansjoerg Bausch (Kaufhof, Alemania), Neil Ashworth (Tesco.com, Reino Unido), Martin White (Primark, Irlanda) y Michael Gerling (EHI Retail Institute, Alemania).

Gerling, quien es director administrativo del EHI Retail Institute y juez desde hace tiempo, además de co-organizador de la cena de gala de Premios RAD, afirmó: "Estoy muy ilusionado de poder participar de nuevo en el proceso de jurado de los Premios Microsoft EMEA RAD de este año. Cada año los premios me dan la oportunidad de ver en primera mano las innovadoras soluciones que los proveedores tecnológicos han desarrollado para la industria al por menor durante los 12 meses anteriores. Elegir a los ganadores ha sido, como siempre, una tarea extremadamente complicada debido a que la calidad de entradas recibidas ha sido muy elevada, pero he disfrutado con la experiencia. Creo que programas como los Premios RAD han desempeñado un papel importante en la promoción de la innovación tecnológica en la industria al por menor, que finalmente, sólo puede servir para mejorar la experiencia al por menor del cliente".

Los ganadores de los Premios EMEA RAD 2007 son los siguientes:

--- Triangle Computer Services consiguió el Premio People-Ready Business en Retail and Communication and Collaboration. La solución Retail Manager versión 4.0 Revolution es una herramienta empresarial que proporciona aplicaciones empresariales a todos los elementos de comunicaciones entre las funciones centrales de oficina y la jerarquía de la cadena al por menor. Con módulos como Planner and Project Tracking (gestión de tareas), Content Creation (comunicaciones), Survey Tool (información/retroalimentación al por menor), Expert (base de conocimiento), Messaging (control de la mensajería jerárquica y comunicaciones, integración con el correo electrónico /PDA/Blackberry), formas de flujo de trabajo empresarial (accidentes e incidentes, recuperación civil, pedidos POS, etc), una completa y sencilla Labour Manager Suite (previsión laboral, comienzos/mejoras, hojas de horarios y distribución de tareas) y muchas otras características modulares, Retail Manager proporciona una plataforma efectiva y dinámica de todas las comunicaciones al por menor, colaboración, compatibilidad y necesidades de control.

--- KSS consiguió el Premio Business Insight. PriceStrat versión 3.5 de KSS es compatible con dos aspectos críticos de precio y promoción de la toma de decisiones: la mejora de los procesos de decisiones y la aplicación de la analítica avanzada y técnicas de apoyo a las decisiones para el aumento de la eficacia de las tácticas de precio/promoción. La eficacia operativa y productividad se han mejorado gracias a la gestión de integración de precio/promoción, análisis de demanda, toma de decisiones, ejecución de decisiones y control de prestaciones.

--- IVIS Group se hizo con el Premio Multichannel Retailing. La solución Sonetto PPM versión 1.0 proporciona a los usuarios empresariales la capacidad de gestionar por completo las promociones de precio en los entornos de canales múltiples al por menor. Permite a los minoristas gestionar una cantidad ilimitada de promociones con sencillez, consistencia y control completo de su información. Sonetto PPM proporciona cálculos de precio y promociones en estratos múltiples para productos, enlaces, categorías, cestas y cupones. El sistema crea de forma dinámica los precios y promociones utilizando las normas empresariales y las plantillas promocionales, aplicándolas en tiempo real cuando se calcula el precio en la cesta.

--- RedPrairie ganó el Premio Store Systems. Las aplicaciones basadas en la web BlueCube Enterprise versión 6.2 se despliegan y gestionan de forma central, permitiendo a los negocios el empleo de las mejores prácticas en la empresa, y ayudando a los responsables a resolver de forma rápida los problemas a través del control de prestaciones empresariales en tiempo real. Las suites Integrated Reporting, Alerts, Workflows, Dashboard, Learning Management y Corporate Data Management sirven para conseguir una mejora superior de los resultados empresariales.

