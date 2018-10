COMUNICADO: NewWest Gold Corporation confirma mineralización de oro de alto grado de un hoyo del Proyecto Sandman

Actualizado 04/06/2007 19:30:19 CET

LAKEWOOD, Colorado, June 4 /PRNewswire/ -- NewWest Gold Corporation (TSX:NWG) ("NewWest") ha anunciado hoy que el hoyo central vertical AK07-28C en su descubrimiento Abel Knoll en el Proyecto Sandman, registró una sección gruesa y casi continua de mineralización de oro. El descubrimiento también incluyó intercepciones de oro de alto grado que confirmaron la presencia y continuidad de una mineralización de oro de alto grado similar encontrada en el hoyo cercano de circulación inversa (RC) AK06-23.

Los resultados del nuevo hoyo perforado siguen los resultados publicados recientemente por NewWest de Abel Knoll el 5 de marzo de 2007. NewWest perforó AK07-28C para determinar si las intercepciones en AK06-23 que se producen por debajo del nivel del agua estuvieron influidas por la contaminación en hoyos profundos y para verificar valores de alto grado en el depósito Abel Knoll. AK07-28C registró 335 pies de mineralización continua en un grado de 0,075 oz Au/ton y proporcionó la confianza para incluir los resultados de AK06-23 que ahora muestran 335 pies de mineralización continua entre los 285 y los 620 pies a un grado de 0,115 oz Au/ton.

"Este hoyo principal tiene intervalos de alto grado incluidos dentro de una impresionante intercepción continua de 335 pies", dijo Steve Alfers, director general y consejero delegado. "Además de verificar los grados y ampliar significativamente el grosor de la mineralización de oro previamente registrada en el hoyo RC AK06-23, los resultados de este hoyo principal demuestran el potencial de Abel Knoll y nos permiten actuar confidencialmente con nuestro programa de exploración 2007 en Sandman".

La sección cruzada muestra una buena correlación entre los valores de oro en AK06- 23 y AK07-28C por debajo del nivel del agua y por encima de la elevación de 4.000 pies, ilustrando la continuidad de la mineralización entre los dos hoyos y la ausencia de contaminación en el hoyo RC. Por debajo de una elevación de 4.000 pies, las diferencias entre los dos hoyos parecen estar relaciones, al menos en parte, debido al hecho de que el AK07-28C fue perforado fuera de la roca hospedante y sistema mineral a una profundidad mayor que el AK06-23. Un diagrama de la sección cruzada está disponible en la página de resultados de perforación del sitio web de NewWest en www.newwestgold.com.

Además de confirmar los resultados de perforación RC para el AK06-23, el hoyo AK07-28C ofreció información valiosa sobre la naturaleza de la roca hospedante y la geometría del sistema mineral Abel Knoll. La explotación geológica del núcleo del AK07-28C reveló que la mineralización se produjo en una roca fragmental rodeada de rocas volcánicas tufáceas. NewWest interpreta la roca fragmental como una intrusión, probablemente un diatrema (una pipa volcánica creada por volcanismo explosivo), que parece sumergirse en dirección este.

Perforación prevista para el futuro

NewWest ha iniciado su programa de perforación 2007 de fase 1 en el Proyecto Sandman para añadir onzas y para refinar los modelos geológicos para los cuatro depósitos minerales del Proyecto: Abel Knoll, North Hill Silica Ridge y Southeast Pediment. Hasta ahora NewWest ha completado seis hoyos RC en Abel Knoll para un metraje total de 2.500. Los resultados del ensayo están pendientes. El programa de perforación 2007 también analizará objetivos indentificados previamente y explorará objetivos fronterizos que se espera lleven al descubrimiento de nuevos depósitos en Sandman.

Un mapa de las localizaciones de hoyos perforados y los resultados de perforación para todos los hoyos de NewWest perforados hasta la fecha en Abel Knoll, incluyendo información actualizada para el intervalo entre 450 y 620 pies en AK06-23 y los resultados recientemente disponibles para el AK07-28C están disponibles en la página de resultados de perforación del sitio web de NewWest en www.newwestgold.com. El promedio de grados de oro registrados fue de un corte de 0,010 oz Au/ton.

Persona responsable

Todas las muestras de perforación fueron registradas siguiendo la práctica estándar de la industria y fueron analizados por American Assay Laboratories, Inc. de Sparks, Nevada. Los resultados de oro fueron determinados utilizando un ensayo a fuego en una muestra de 30 gramos con un acabado de absorción atómica. Las muestras con mayores grados fueron reanalizadas por un ensayo a fuego con una determinación gravimétrica. QA/QC incluyó ensayos en escisiones duplicadas de perforación y la inserción de estándares y vacíos en la muestra. Los ensayos fueron evaluados utilizando ALS Chemex, también de Sparks, Nevada. Jim Ashton, P.E., Reno, Nevada, ingeniero senior de proyecto de NewWest, es la persona responsable de NewWest como se define en NI 43-101 y ha revisado y aprobado los datos técnicos de este comunicado.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado incluye ciertas "declaraciones prospectivas" dentro de las leyes de valores canadienses. Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores que causan que los resultados reales, rendimiento, prospecciones y oportunidades difieran materialmente de los expresados en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas de este comunicado incluyen, entre otras, rendimiento económico, declaraciones relativas a la mineralización potencial y exploración de reservas y planes y objetivos futuros de NewWest Gold Corporation que incluyen exploración y desarrollo futuros. Hay una serie de factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas, incluyendo los establecidos en los prospectos de la compañía con fecha 31 de diciembre de 2006, así como resultados futuros. Aunque la compañía cree que las suposiciones y factores utilizados en la preparación de las declaraciones prospectivas son razonables, no debería depositarse excesiva confianza en ellas, ya que sólo se refieren a la fecha de este comunicado y no se garantiza que dichos eventos puedan suceder en los períodos revelados o en todos. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar cualquier disposición prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra forma.

Acerca de NewWest

NewWest es uno de los mayores poseedores de derechos de minerales de metales preciosos en las tendencias de oro de Nevada, con una superficie aproximada de 623.000 acres. NewWest cuenta con 19 proyectos de exploración, incluyendo los proyectos en fase avanzada con los recursos evaluados e indicados. El objetivo de NewWest es llevar sus proyectos a la producción.

Para más información: NewWest Gold Corporation, Stephen Alfers, director general y consejero delegado, Tel: +1-303-425-7042, Fax: +1-303-425-6634, info@newwestgold.com