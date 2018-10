COMUNICADO: U.S. Preventive Medicine(R) elogia a su Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

Actualizado 04/06/2007 16:36:32 CET

DALLAS, June 4 /PRNewswire/ --

-- U.S. Preventive Medicine(R) elogia a su Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum por su compromiso con el desarrollo humano

Hoy U.S. Preventive Medicine(R), una compañía que trabaja para organizar y avanzar una cultura de prevención por toda América y el mundo, elogia los esfuerzos del Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Soberano de Dubai, su Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, por el establecimiento de la MBR (Mohammed Bin Rashid) Foundation.

Su Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, conocido mundialmente por sus contribuciones benéficas, ha donado 10.000 millones de dólares estadounidenses para iniciar la MBR Foundation; una de las mayores donaciones en la historia del mundo. Sheikh Mohammed declaró que la MBR Foundation trabajará para mejorar la educación y la investigación así como para promover el desarrollo humano basándose en el conocimiento y la educación.

Christopher T. Fey, presidente y consejero delegado de U.S. Preventive Medicine(R) y su filial, Preventive Medicine International(TM), apoya la creación de Sheikh Mohammed de la MBR Foundation para el propósito del desarrollo humano y el avance potencial que esta donación puede crear para fomentar el conocimiento y soluciones para la salud mundial.

"La misión de la MBR Foundation es promover que el desarrollo humano pueda ser mejorado a través del uso de medicina preventiva y sanidad personalizada," dijo Fey. "Creemos que la medicina preventiva contribuirá para resolver los retos de sanidad del mundo y la MBR Foundation puede ser un líder en este esfuerzo. Su Alteza debe ser felicitado por su avanzado pensamiento y apoyo a un conocimiento basado en la sociedad como se relaciona con la salud mundial."

Acerca de U.S. Preventive Medicine(R):

U.S. Preventive Medicine(R), una compañía de propiedad privada, está organizando y comercializando el mercado para servicios de salud preventiva proactivos en Estados Unidos e internacionalmente a través de su filial, Preventive Medicine International(TM). La compañía trabaja en asociación con sistemas sanitarios establecidos, hospitales y grupos médicos para entregar servicios preventivos clínicamente apropiados que han mostrado mejorar la salud y productividad a la vez que reducen los costes de atención sanitaria. La Compañía licencia su metodología patentada, tecnología y marca de activos incluyendo sus Centers for Preventive Medicine(R) y The Prevention Plan(TM), un nuevo revolucionario beneficio sanitario centrado en la prevención. Para más información, visite http://www.USPreventiveMedicine.com.

[TAB]

Contactos:

Rachael Adler +1-212-455-8037

Aprill Turner +1-212-455-8016

[FTAB]

Página web: http://www.USPreventiveMedicine.com

Rachael Adler, +1-212-455-8037, o Aprill Turner, +1-212-455-8016, ambos para U.S. Preventive Medicine