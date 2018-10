COMUNICADO: Visual Defence consigue un contrato de sistema de transporte inteligente para la Societe de Transport de Laval

Actualizado 04/06/2007 17:29:46 CET

-- El sistema mejora la eficacia operativa general y la calidad de servicio del sistema de transporte público

Visual Defence Inc. (LSE: VDI), la compañía de convergencia en seguridad, ha anunciado hoy que ha conseguido el siguiente proceso de licitación competitiva por valor de 2,6 millones de dólares canadienses, que proporcionará a la Societe de transport de Laval (STL) un sistema de transporte inteligente. El sistema se ha diseñado para mejorar las operaciones, comunicaciones y calidad de servicio a través de la integración de múltiples flujos de datos de tráfico en un sistema administrativo común. El proyecto integra el diseño del sistema y su instalación, además de un contrato de comunicaciones de datos por valor de 10 años con 1,5 millones de dólares canadienses adicionales.

STL presta servicios a la ciudad de Laval, la tercera ciudad más grande de la provincia de Québec, que dispone de una flota de 230 autobuses y que es utilizada al año por una cifra de 18,8 millones de pasajeros. El sistema de transporte inteligente utilizará la tecnología de convergencia sofisticada de Visual Defence para suministrar a STL con la capacidad de controlar las rutas de los vehículos, su estado y programar la adherencia en tiempo real.

"Creemos que la solución Visual Defence nos proporcionará datos fáciles de utilizar que nos permitirán no sólo cumplir con los objetivos actuales de reducción del tiempo de procesamiento manual, mejora de la precisión y disponibilidad de programación de la información para autobuses y mejora de la calidad de servicio para los pasajeros, sino también poder contar con la flexibilidad de añadir nuevas funcionalidades para hacer frente a la demanda futura", comentó Pierre Giard, responsable general de STL.

El sistema combinará la capacidad de Automatic Vehicle Locating (AVL), contabilidad de pasajeros, Computer Aided Dispatch (CAD) y sistemas de comunicación de voz, además de integrar el software de programación existente para la ciudad. Los datos de los sistemas integrados generarán alarmas en el centro de control central según los parámetros definidos por STL. Por ejemplo, el centro de control central recibirá la notificación del número de pasajeros o de si el vehículo ha superado la capacidad específica de velocidad, si el combustible del vehículo se reduce por debajo del nivel mínimo, si los vehículos están cerca de superar su periodo de tiempo o de si los autobuses van retrasados. El centro de control central también notificará las emergencias de los autobuses a través del sistema de emergencias de abordo integrado.

"Visual Defence se complace al haber sido seleccionada para el diseño e implementación del sistema de transporte inteligente de STL", afirmó Dagan Sadeh, consejero delegado de Visual Defence. "Esta nueva solución, junto a las mejoras en el sistema de comunicación por voz, proporcionarán a STL las herramientas necesarias para la mejora de la eficacia operativa general que sirva para conseguir la satisfacción al cliente y el aumento del liderazgo".

La instalación del sistema empezará en junio de 2007, y su finalización estará prevista para abril de 2008.

Acerca de Visual Defence

Visual Defence, la compañía de convergencia en seguridad, ofrece soluciones avanzadas que gestionan los sistemas de misiones críticas para las principales organizaciones de todo el mundo. La compañía canadiense ofrece a los gobiernos, aeropuertos, transporte público y clientes comerciales soluciones de seguridad y seguridad pública que aumentan la eficiencia de la dirección al mismo tiempo que influyen en la infraestructura de seguridad existente. Con su Plataforma de Gestión Común, Visual Defence ofrece a los clientes soluciones personalizables y escalables que cumplen sus objetivos empresariales. Información adicional sobre Visual Defence disponible en http://www.visualdefence.com .

