Economía/OPA.- Aemec afirma que la entrada de Enel en Endesa priva a los minoritarios de la prima de control

Actualizado 28/02/2007 15:29:02 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) aseguró que la OPA sobre Endesa debe resolverse en los mercados y no a través de negociaciones políticas, y lamentó que la entrada de Enel haya entrada entrado en el capital de la eléctrica de una forma que "supone un claro perjuicio para los accionistas minoritarios", ya que les priva de la prima de control.

En declaraciones a Europa Press, el director ejecutivo de Aemec, Matías Jové, indicó que la entrada del grupo italiano sin formular una OPA vuelve a poner de manifiesto las carencias de la normativa sobre este asunto. Además, aseguró que este nuevo movimiento corporativo "supone frustrar la buena evolución que estaba teniendo en el mercado la cotización de Endesa".

No obstante, Aemec reconoció en un comunicado la legítima aspiración de la eléctrica italiana de entrar en el mercado de control societario de Endesa, pero resaltó que es "innegable" que afecta a la OPA lanzada por la alemana E.ON condicionada a lograr que un 50% del capital acepte sus condiciones.

La asociación considera que el mecanismo de OPA es el más eficaz para crear valor para el accionista y establecer competencia entre equipos directivos. En consecuencia, valora negativamente cualquier intento de substraer a los accionistas de su poder de decisión entre no desinvertir o desinvertir pudiendo optar entre ofertas concurrentes.

Por último, Aemec pidió no introducir ningún elemento en el discurso público que no versara sobre el interés de los accionistas interpelados. "El éxito de las OPAs debe evaluarse en los mercados y no en negociaciones políticas, incluso entre jefes de gobierno, que con ello hurtan a los accionistas su verdadera función decisoria", subrayó.