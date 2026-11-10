El 20% de las gasolineras deberán abrir como servicio mínimo en la huelga general de este miércoles

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 20% de las estaciones de servicio a nivel comarcal y autonómico, en función del censo oficial, deberán abrir como servicios mínimos para garantizar el suministro en el sector de hidrocarburos durante la jornada de huelga general convocada para este miércoles.

Según la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicada este fin de semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se recoge que dicho porcentaje responde a criterios objetivos de distribución geográfica, densidad de tráfico previsible y las características de los vehículos habituales, al objeto de mantener el equilibrio entre el derecho a la huelga y el abastecimiento básico.

Asimismo, la regulación fija criterios de operatividad para toda la cadena logística, afectando a las redes de transporte, instalaciones de almacenamiento subterráneo, plantas de regasificación, conexiones internacionales y refinerías de operadores como Repsol, Moeve, Petronor y BP.

En el ámbito de la distribución de hidrocarburos líquidos y gases licuados del petróleo (GLP), la disposición del Gobierno impone la atención prioritaria de pedidos urgentes destinados a servicios esenciales como hospitales, cuerpos de seguridad, bomberos, ambulancias y centros estratégicos.

De igual forma, se exige garantizar el suministro de combustible necesario para cumplir los servicios mínimos fijados en el transporte aéreo y marítimo.

Por su parte, en las refinerías y plantas de regasificación se mantendrán las unidades de proceso en cargas operativas mínimas y los equipos de retén que permitan asegurar la integridad de las infraestructuras, la prevención de riesgos ambientales y la respuesta ante posibles situaciones de emergencia o averías.

SERVICIOS MÍNIMOS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

En el caso del sector eléctrico, en otra orden el Ministerio fija los servicios mínimos para garantizar el suministro eléctrico, la seguridad de las personas y la preservación de las instalaciones de cara a la huelga general, atendiendo a los informes emitidos por el operador del sistema (Red Eléctrica) y a las alegaciones tramitadas por empresas y organismos del sector energético.

Así, con el objetivo de preservar la fiabilidad de la red nacional, la orden dispone la plena disponibilidad operativa de la totalidad de las centrales nucleares, hidráulicas convencionales, grupos de bombeo y centrales térmicas de carbón y gas que no estuvieran previamente fuera de servicio por causas programadas.

En el caso de las instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares, se decreta igualmente la disponibilidad de todo el equipo generador. Las unidades en servicio deberán ajustar sus cargas a las casaciones del mercado diario e intradiario, quedando sujetas a las modificaciones técnicas que Red Eléctrica requiera en tiempo real para mantener el equilibrio del sistema.

Asimismo, se impone la máxima disponibilidad y operatividad en todos los niveles jerárquicos de los centros de control del operador del sistema, así como en los de las compañías generadoras, de transporte y distribución eléctrica. De esta forma, se exige garantizar las comunicaciones continuas y los sistemas de despacho delegado ante cualquier eventualidad.

Además, la norma requiere la asignación de retienes y brigadas de intervención urgente preparados para atender de inmediato el mando local, la corrección de fallos y la reparación de averías tanto en infraestructuras de red como en centros de control.

También las instalaciones de transporte que se encuentren fuera de servicio por trabajos de mantenimiento deberán quedar repuestas siempre que su estado lo permita.