Aagesen afirma que la investigación del apagón está "priorizando la variable de la sobretensión"

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que se está "priorizando" la variable de la sobretensión dentro de la investigación que se está llevando a cabo sobre las causas que ocasionaron el apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

En una entrevista a 'Onda Cero' recogida por Europa Press, Aagesen ha considerado que, dado cómo funciona el sistema eléctrico, "no va a ser una única causa" la responsable del apagón.

"Va a haber más, con seguridad. Va a haber responsabilidades múltiples y varias causas. Tendremos que ver si hay varias responsabilidades o solo hay una responsabilidad. Pero insisto, hasta que no sepamos esas causas no podemos dirimir esas responsabilidades", ha asegurado.

La ministra ha destacado que la sobretensión es "una modificación de un parámetro fundamental de la red, que se puede deber a un conjunto de causas", como pueden ser un gran mallado de la red o la calidad de la generación, entre otros.

"Por lo tanto, estamos viendo el cúmulo de factores, qué es causa y qué es consecuencia, me parece fundamental. Hay que saber qué causó esa sobretensión y, de momento, no tenemos la certeza y, por lo tanto, no hemos llegado a las causas finales", ha añadido al respecto.

Lo que sí que ha dejado claro Aagesen es que el motivo del colapso del sistema eléctrico peninsular no fue debido a un problema de demanda, ya que el mallado existente está concebido para demandas superiores a 40 gigavatios (GW) y ese día era de unos 25 GW.

No obstante, ha reconocido que el sistema está funcionando desde entonces reforzado por las restricciones técnicas, con el objetivo de que esté cubierto y no vuelva a pasar un incidente como el de hace más de tres semanas.

"Es como poner un antibiótico de amplio espectro, sabiendo que el paciente tiene algo. Entonces evita que le pueda volver a pasar. Y por otro lado, nosotros estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así", ha comentado.

VER SI HA HABIDO UN PROBLEMA CON LOS CORTAFUEGOS.

Así, ha asegurado que ahora la investigación del comité está centrada en ver "quién originó o qué tipo de actuaciones" llevaron a esa sobretensión, y en conocer el motivo por el que los cortafuegos no saltaron.

"Tenemos que ver si ha habido un problema a la hora de aplicar los cortafuegos. Hemos tenido eventos en el pasado y se han quedado aislados", ha dicho, subrayando que el sistema eléctrico español está preparado para operar bajo el concepto N-1, una casuística en la cual un elemento fundamental de su funcionamiento desaparece.

En este caso concreto de los cortafuegos, ha indicado que habrá que ver "muchas responsabilidades", desde el operador del sistema, Red Eléctrica, hasta cada uno de los actores -generadores y distribuidores eléctricos-.

Aagesen, al igual que anunció la semana pasada, ha insistido en descartar la opción de un ciberataque al operador del sistema -Red Eléctrica-, aunque no ha cerrado del todo la posibilidad de que se dieran en otros puntos de la red, como la treintena de centros de control existentes en el país.

"CORTAR CABEZAS SIN TENER LAS CAUSAS".

Por otra parte, respecto a la posibilidad de depurar responsabilidad por el apagón, ha defendido esperar a conocer las causas y ha asegurado que después "vendrán las responsabilidades".

"Me sorprende mucho que en España vea tantas opiniones que vayan directamente a cortar cabezas sin tener esas causas. Insisto, cuando las sepamos, sabremos las responsabilidades y se tomarán las acciones que sean oportunas", ha insistido.