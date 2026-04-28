Aagesen defiende que informes han acallado las voces que quisieron "demonizar" las renovables por el apagón

Archivo - La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido que, un año después del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, los informes del Gobierno y del panel de expertos europeos de Entso-E han servido para acallar las voces que intentaron, a propósito del incidente, "demonizar" a las renovables.

En declaraciones a la prensa desde la I Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta (Colombia), Aagesen consideró que "ha quedado claro" que, a pesar de que los días y meses posteriores al cero eléctrico "hubo muchas voces que acusaron a las renovables" y al Gobierno de "haber realizado un experimento", todo eso "se ha desmentido".

La ministra señaló que, de la mano del apagón, "se intentó dañar la apuesta por los renovables" del Gobierno y de las empresas del sector que, "de forma autónoma, decidieron apostar por ellas porque es una forma más competitiva, más rápida, y, en un país rico en recursos, en talento y en capacidad, tenía todo el sentido".

"Sabemos que no fue culpa de las renovables, no fue un problema de inercia. Yo lo que diría es que aquellos que han intentado alzar las voces en contra de los renovables, demonizar los renovables, se equivocaron y ahora, justo en este momento, donde estamos viendo una nueva crisis ocasionada por una guerra unilateral que tiene impactos, que es una guerra fósil, se vuelve a demostrar que la apuesta por los renovables es una forma de estar mejor preparados y más seguros en nuestro país, en España", afirmó.

Asimismo, la ministra puso en valor la respuesta del Gobierno al apagón, actuando "con diligencia desde el primer día" y realizando en 49 días un informe "donde se identificaron las causas" y, posteriormente, presentando medidas para articular herramientas para evitar un nuevo incidente de esta naturaleza que, a pesar de ser rechazadas en su convalidación por el Parlamento, se han ido aprobando en distintos paquetes.

Además, apuntó la importancia de que también el informe del panel de expertos europeos haya "avalado exactemante las conclusiones" que el Gobierno planteó sobre el apagón, con un origen "multifactorial del evento", y estimó que las responsabilidades finales se verán en el futuro de la mano de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), vía los expedientes informativos incoados, y también de los procedimientos judiciales.

Igualmente, aseguró la necesidad de seguir avanzando en un sistema que "es más robusto" y con "mayor supervisión". "Yo creo que es una de las grandes lecciones aprendidas, que todos los operadores de un sistema eléctrico que tiene múltiples agentes, necesitamos reforzar esa supervisión y necesitamos seguir avanzando como ya vamos haciendo con un sistema que va evolucionando a lo largo del tiempo", dijo.