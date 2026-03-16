La AIE, dispuesta a liberar más petróleo si fuera necesario: "Todavía nos quedan muchas reservas"

Archivo - 24 April 2025, United Kingdom, London: Executive Director of the International Energy Agency (IEA) Fatih Birol delivers opening remarks during the International Summit, hosted by hosted by the IEA and the UK Government. Photo: Justin Tallis/PA W - Justin Tallis/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha asegurado este lunes que, tras la histórica liberación de 400 millones de barriles de la reserva estratégica de sus miembros anunciada la semana pasada, todavía dispone de muchas reservas y está dispuesta a hacer más en el futuro si fuera necesario.

"A pesar de esta enorme liberación, todavía nos quedan muchas reservas", ha afirmado el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, quien ha recordado que, descontando los 400 millones de barriles puestos a disposición del mercado, las reservas de emergencia en los países de la AIE solo disminuirán aproximadamente en un 20%, por lo que, sumando reservas gubernamentales e industriales, "aún quedarán más de 1.400 millones de barriles".

Además de los países miembros de la AIE, otros países como India, Colombia, Singapur, Tailandia o Vietnam se han puesto en contacto con la AIE para encontrar la forma de colaborar, ha añadido Birol.

"Esto significa que podemos hacer más en el futuro si fuera necesario", ha asegurado el directivo turco, quien se ha mostrado confiado en que la intervención sin precedentes en marcha ayude a que la situación se resuelva rápidamente y que los mercados puedan comenzar a recuperarse, aunque ha reconocido que "debemos estar preparados en caso de que la situación persista".

De este modo, dado que la situación en Oriente Próximo sigue siendo muy inestable, la AIE continuará trabajando estrechamente con los gobiernos de todo el mundo para analizar la evolución de los acontecimientos en la región.

"La guerra en Oriente Próximo está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial", ha resumido el director de la AIE, destacando que el volumen de suministro de petróleo actualmente fuera de servicio ya supera la pérdida de suministro durante la crisis de 1973, y es superior a cualquiera de las grandes interrupciones presenciadas desde entonces.