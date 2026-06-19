Amazon y Skyborn Renewables firman el mayor Acuerdo de Compra de Energía (PPA) individual de Alemania

Archivo - FILED - 19 September 2024, Mecklenburg-Western Pomerania, Dummerstorf: The company logo on the new logistics center of online retailer Amazon. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amazon y Skyborn Renewables han suscrito un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de 600 megavatios (MW) para la adquisición de electricidad libre de carbono procedente del parque eólico marino de Gennaker, que supone "el mayor PPA individual jamás firmado en Alemania".

El compromiso a largo plazo de Amazon de comprar la energía de Gennaker proporciona a Skyborn la seguridad financiera necesaria para avanzar con la construcción del mayor parque eólico del mar Báltico en Alemania, que suministrará energía equivalente a más de un millón de hogares.

Se prevé que la construcción comience tras el cierre financiero de Skyborn en el verano de 2026, y que el parque eólico entre en funcionamiento a finales de 2028.

De tal modo, Gennaker añadirá hasta 976,5 MW de nueva capacidad eólica marina al sistema eléctrico alemán, acelerando la transición energética del país y reforzando el suministro nacional de electricidad libre de carbono.

En este sentido, el proyecto contribuye significativamente al objetivo de Alemania de alcanzar los 30 gigavatios (GW) de capacidad eólica marina instalada para 2030 y refuerza la seguridad energética al diversificar la generación nacional de energía renovable en el mar Báltico.

El acuerdo de compra de energía de Gennaker es el mayor acuerdo individual de Amazon en materia de energía libre de carbono en Alemania. Sumando los proyectos ya existentes, la cartera de energía limpia de Amazon en Alemania incluye ahora 12 proyectos con una capacidad total de más de 1,3 GW.

Una vez en pleno funcionamiento, se espera que estos proyectos generen suficiente energía libre de carbono para abastecer anualmente el equivalente a más de 1,8 millones de hogares alemanes.

"Amazon es el mayor comprador corporativo de energía libre de carbono de Europa", señalan las empresas, recordando que la multinacional estadounidense se fijó en 2019 el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en todas sus operaciones para 2040.

"Al firmar nuestro mayor acuerdo de compra de energía en Alemania, brindamos a Skyborn la certeza necesaria para avanzar con Gennaker, incorporando casi un gigavatio de nueva capacidad eólica marina a la red, fortaleciendo la seguridad energética de Alemania y apoyando el empleo y la inversión en la región", declaró Rocco Bräuniger, director general de Amazon para Alemania, Austria y Suiza.

De su lado, Adam Thomsen, director de desarrollo de Skyborn Renewables, destacó que el acuerdo con Amazon "marca un hito fundamental para Gennaker y Skyborn".