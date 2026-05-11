Aramco alerta de la pérdida de 100 millones de barriles de petróleo cada semana de cierre de Ormuz

Archivo - FILED - 23 January 2020, Switzerland, Davos: CEO of Saudi Aramco Amin H. Nasser speaks during a plenary session at the 50th World Economic Forum annual meeting. Photo: Walter Duerst/World Economic Forum/dpa - ATTENTION: editorial use only and on - Walter Duerst/World Economic For / DPA - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, ha advertido de que cada semana que permanezca cerrado el paso del estrecho de Ormuz supone la pérdida de 100 millones de barriles de crudo, avisando de que el mercado podría no estabilizarse hasta el próximo año si la vía marítima permanece bloqueada durante las próximas semanas.

En una conferencia con analistas este lunes, después de que la petrolera estatal saudí presentase ayer sus cuentas del primer trimestre, el presidente y consejero delegado de Saudi Aramco, Amin Nasser, ha estimado que la crisis ha supuesto ya la pérdida de casi mil millones de barriles de petróleo, aunque la pérdida de suministro se ha compensado en parte con la exportación a través del oleoducto Este-Oeste de Aramco y las reservas estratégicas globales y los inventarios comerciales.

No obstante, el ejecutivo ha alertado de que, si las interrupciones actuales continúan a este ritmo, "el mercado perderá alrededor de 100 millones de barriles por cada semana que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado", añadiendo que esta caída de la oferta deberá cubrirse con los inventarios terrestres, el único colchón de reserva disponible actualmente en el sistema.

En este sentido, ha apuntado que, según estimaciones de terceros, solo una fracción de estos inventarios es accesible y el resto está inmovilizado en oleoductos, niveles mínimos de tanques y otras limitaciones operativas diarias, añadiendo que la disminución de los inventarios terrestres "se está acelerando rápidamente", especialmente en el caso de productos refinados como la gasolina y el combustible para aviones, lo que podría llevar a niveles críticamente bajos antes de la temporada de viajes de verano.

De este modo, cuanto más se prolonguen las interrupciones en el suministro, incluso durante unas pocas semanas más, "más tiempo tardará el mercado petrolero en reequilibrarse y estabilizarse", ha subrayado Amin Nasser, para quien si el cierre del paso de Ormuz se extiende hasta mediados de junio quizá no se normalizasen los niveles hasta 2027.

Asimismo, si bien la interrupción del suministro ha provocado un racionamiento de la demanda, el CEO de Aramco anticipa que, cuando se reanuden el comercio y el transporte marítimo normales, se registrará un retorno muy sólido al crecimiento de la demanda, "significativamente superior a la estimación inicial para el crecimiento en 2026" ante la urgencia de garantizar la seguridad del suministro, que llevará a una rápida reposición y reconstrucción de las reservas estratégicas y los inventarios comerciales.

RESULTADOS.

Saudi Aramco registró un beneficio neto atribuible de 32.035 millones de dólares (27.187 millones de euros) en 2025, lo que supone un incremento del 25,6% respecto del mismo periodo del ejercicio precedente ante la subida de los precios del crudo.

Hasta marzo, los ingresos totales de la compañía árabe sumaron 124.596 millones de dólares (105.738 millones de euros), un 8,8% por encima de la cifra contabilizada en el primer trimestre del año pasado.

En el trimestre, la petrolera abonó 21.888 millones de dólares (18.575 millones de euros) en concepto de dividendo base, una cifra un 3,5% superior a la desembolsada un año antes.