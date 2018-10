El barril de petróleo podría bajar en 2008 hasta los 75 dólares, según uno de los fundadores de OPEP

Actualizado 25/11/2007 17:02:11 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo podría poner fin a su 'rally' alcista en los próximos meses y bajar el próximo año hasta los 75 dólares, según afirmó el jeque Ahmad Zaqui Yamani, presidente del Centro de Investigaciones de la Energía Global de Londres (CGES).

No obstante, Yamani, uno de los fundadores y ex presidente de la OPEP, subrayó que el precio del barril "va a tardar en bajar" y que no será en los primeros meses del año.

De todas maneras, condicionó esta caída en el precio del crudo, que hoy marcó precisamente nuevos máximos con el barril de 'Brent de Mar del Norte' a 96,53 dólares y el de 'Texas Sweet Light' a 99,29 dólares, a que la economía de Estados Unidos no entre en recesión, a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decida aumentar su producción en su reunión de diciembre y a que no se produzca un desequilibrio geopolítico, como un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

En este último caso, el ex ministro de Petróleo de Arabia Saudí consideró que entonces sí que debería coincidir con las predicciones realizadas recientemente por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, respecto a que el precio del barril de crudo se dispararía hasta la barrera de los 200 euros. "No suelo seguir mucho lo que dice, pero en ese caso creo que tiene razón", dijo durante una conferencia organizada por el Real Instituto Elcano.

Yamani afirmó que en el caso de llegar a esta situación China e India serían "los dos primeros países en derrumbarse", y que Europa también sufriría "una grave" crisis.

Sobre la posibilidad de que la OPEP optará por euro como moneda de referencia, en lugar del dólar, indicó que si fuera así el precio del euro "subiría en exceso".

ERA DE LAS FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA

Además, consideró que el actual panorama, con el barril cerca de la barrera de los 100 dólares, es "alarmante tanto para los consumidores como para los productores", y destacó que "un precio adecuado" serían los 50 dólares por barril.

Así, indicó que "a largo plazo" se va a entrar en "la era de las fuentes alternativas de energía" y que se "está produciendo una vuelta a la energía nuclear".