Los carburantes se abaratan un 0,5% esta semana y caen a niveles de junio

Archivo - Una gasolinera, a 31 de agosto de 2024, en Madrid (España). El precio de los carburantes en España ha encadenado esta semana una nueva bajada de cara a la operación retorno de las vacaciones de verano y ha marcado un nuevo mínimo anual en el cas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes se ha abaratado esta semana más de un 0,5%, manteniendo la tendencia a la baja de las últimas semanas, y ha retrocedido a niveles de la segunda quincena de junio.

En concreto, el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,404 euros esta semana, tras caer un 0,56% con respecto a la pasada semana, su nivel más bajo desde la cuarta semana de junio, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha vuelto a bajar por tercera semana seguida, con una descenso del 0,54%, para retroceder hasta los 1,473 euros, a mínimos desde la tercera semana de junio.

Con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 3,4% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 2,7% en lo que va de ejercicio.

LLENAR EL DEPÓSITO, 1,1 EUROS MÁS CARO PARA EL DIÉSEL QUE EN 2024.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,22 euros, unos 1,1 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 76,12 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,01 euros, unos 1,2 euros menos que hace un año, cuando superaba los 82,2 euros.

El precio medio del litro del diésel se mantiene claramente por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Asimismo, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 137 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,623 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,671 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,530 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,557 euros.