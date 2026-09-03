Los carburantes encadenan nueve semanas de alzas y tocan máximos desde marzo

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MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su novena subida consecutiva, con lo que suma ya un encarecimiento de hasta el 24% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, tocando así máximos desde la tercera semana de marzo.

En concreto, el precio medio del litro del gasóleo se ha incrementado esta semana un 0,21% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,865 euros.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,732 euros, tras encarecerse un 0,52% con respecto a la semana pasada, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Con estas nuevos subidas, el precio del diésel acumula un encarecimiento del 24%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 20,4%.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolidó después de que el pasado 29 de junio el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

No obstante, se aprobó la reducción del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que supuso una rebaja de 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos a partir del pasado 1 de agosto y, en principio, estaba previsto de cinco céntimos en septiembre, aunque finalmente se ha elevado a 20 céntimos por litro para el caso del gasóleo a partir de este 1 de septiembre debido a la fuerte subida de su precio en julio.

De todas maneras, estos precios del boletín petrolero no recogen todavía estos cambios en el IEH vigentes desde el martes, ya que sus datos corresponden al periodo entre el 25 y el 31 de agosto.

La rebaja en la fiscalidad de los carburantes había llevado a que encadenaran cinco caídas y a que acumularan un descenso de hasta el 11% para el diésel, y a tocar mínimos anuales para la gasolina.

De esta manera, tras los encarecimientos en estas nueve últimas semanas, el precio medio del diésel y de la gasolina se quedan así a las puertas de los 1,883 euros y 1,733 euros por litro, respectivamente, que tocaron en la semana anterior a la entrada en vigor en marzo de las primeras medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, CASI 25 EUROS MÁS CARO.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 102,57 euros, unos 25,13 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,44 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 95,26 euros, casi 14 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,29 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,949 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 2,030 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,039 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,099 euros.