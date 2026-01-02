Los carburantes prosiguen a la baja en el arranque de 2026 y suman un abaratamiento de hasta casi el 5%

Archivo - Gasolina, Gasolinera - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes ha iniciado 2026 dando continuidad a la tendencia bajista en que entró en diciembre y ha sumado su quinta semana consecutiva de caídas, con lo que acumula ya un abaratamiento de hasta casi el 5%.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha bajado en la última semana de 2025 un 0,76%, hasta los 1,44 euros, con lo que suma un descenso del 3,29% desde inicios de diciembre, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

En el caso del precio medio del litro de diésel, suma también su quinta bajada seguida, tras abaratarse un 0,93% frente a hace una semana, para situarse en los 1,387 euros, y acumula un descenso del 4,74% en el último mes.

De esta manera, en el caso de la gasolina, habría que retroceder hasta fechas anteriores al estallido de la guerra de Ucrania para encontrar un precio más bajo -en la última semana de septiembre de 2021-, aunque bien es cierto que, con las subvenciones que se aplicaron por la crisis energética, el precio en el surtidor estuvo por debajo durante bastante tiempo en fechas posteriores. Para el gasoil, los 1,387 euros por litro de esta semana es el nivel más bajo desde mediados de junio.

LLENAR EL DEPÓSITO, HASTA 4,67 EUROS MÁS BARATO.

De esta manera, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 76,28 euros, unos 3,08 euros menos que en el arranque del pasado año, cuando ascendía a unos 79,36 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 79,2 euros, unos 4,67 euros menos que hace un año, cuando superaba los 83,87 euros.

Asimismo, una semana más, el precio medio del litro del diésel se mantiene por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Además, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 148 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,594 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,644 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,526 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,547 euros.