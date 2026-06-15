El Cecre de Red Eléctrica integra desde 2006 electricidad equivalente al consumo peninsular de los últimos 5 años

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Control de Energías Renovables (Cecre) de Red Eléctrica ha integrado desde su puesta en marcha en 2006 más de 1.346 teravatios hora (TWh) de generación eólica y solar en el sistema peninsular español, una cifra que equivale aproximadamente al consumo eléctrico de los últimos cinco años, según ha informado la compañía con motivo del 20º aniversario de esta instalación "pionera" en el mundo.

En concreto, el Cecre gestiona en tiempo real la producción eólica y solar peninsular recibiendo cada 12 segundos datos de telemedida de las plantas para asegurar el equilibrio entre la demanda y la generación ante la alta variabilidad y dispersión geográfica de estas fuentes limpias.

En este sentido, según han indicado desde la entidad, con el fin de optimizar la red de transporte, Red Eléctrica ha incorporado herramientas de flexibilidad como el sistema de reducción automática de potencia (SRAP), que cuenta con más de 65 gigavatios (GW) habilitados y ha permitido integrar más de 6,5 TWh desde su puesta en servicio.

Asimismo, el centro ha facilitado la flexibilidad de estas tecnologías mediante su participación como proveedores de servicios de balance, activando 8 TWh en 2025.

Además, tal como han explicado desde Cecre, en los últimos meses se ha avanzado también en el despliegue del nuevo servicio de control de tensión (P.O 7.4), que ya cuenta con 21 GW de potencia instalada prestando el servicio, de los cuales 8 GW corresponden a renovables, cogeneración y residuos.

Así, el centro, que comenzó supervisando 450 plantas de generación y hoy controla más de 4.500 instalaciones eólicas y solares, ha facilitado que la producción total de energía verde en estas dos décadas sume más de 2.031 TWh al incorporar también la hidráulica y otras tecnologías.

La directora general de Operación, Concha Sánchez, ha destacado que la creación del Cecre fue "una decisión estratégica de un grupo de profesionales visionarios". Asimismo, ha subrayado que gracias a este esfuerzo, "España es una potencia en este ámbito" y se sitúa como el segundo país de la Unión Europea con mayor generación eólica y solar.

En el último año, según han indicado desde la entidad, el Cecre logró integrar el 96,6% de la producción programada en los mercados, una cuota en niveles superiores a lo que establece la normativa europea. Así, el éxito del modelo ha despertado el interés de operadores de los cinco continentes, incluyendo a potencias como Estados Unidos, China, Japón o Australia.

En este sentido, en estas dos décadas, se han instalado en la península Ibérica 76.002 MW de eólica y solar que, junto con el resto de las tecnologías renovables, significan hoy una participación del 73% del total de la potencia en servicio en el país, han explicado desde Cecre.

EVOLUCIÓN DEL 'MIX' Y RETOS DE FUTURO

Los datos de Red Eléctrica reflejan que la cuota conjunta de la eólica y la solar en el 'mix' peninsular pasó del 8,4% en 2005 al 42,8% en 2025. Si se tienen en cuenta todas las tecnologías renovables y el autoconsumo, la participación alcanzó el 58,5% el año pasado y en lo que va de 2026 ya registra un 62,3%.

Por tecnologías, según han indicado desde la compañía, la eólica se ha consolidado como líder del 'mix' peninsular en los años 2013, 2021, 2023, 2024 y 2025, aportando un 22,2% de la generación a cierre del pasado año. Por su parte, la energía solar ha pasado de "no producir apenas" GWh en 2005 a alcanzar una cuota del 20,5% en 2025.

De cara al futuro, el centro afronta el reto de seguir gestionando de "forma segura" la generación en un escenario marcado por la transición ecológica y nuevas realidades como la hibridación con almacenamiento. En este sentido, Sánchez ha recordado que el sistema eléctrico "no es estático" y exige una "permanente adaptación de la operación" de la forma "más ágil posible".