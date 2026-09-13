La comisión del Congreso que investiga el apagón recibe al 'número dos' de Aagesen y una directora de Red Eléctrica

Archivo - El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el apagón, en el Senado, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Congreso sobre la interrupción del suministro eléctrico el 28 de abril de 2025 se reactivará esta semana con las comparecencias del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la directora general de Operaciones de Red Eléctrica, Concepción Sánchez, y el director general de la Unión Nacional Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.

Las tres comparecencias acontecerán en dos sesiones separadas. Así, el lunes, 14 de septiembre, acudirán en sesión vespertina a la citada comisión la directora general de operaciones de Red Eléctrica y directora general también de operación de Redeia, así como el director general de UNEF. Y ya el martes será el turno del el secretario de Estado de Energía, según consta en el orden del día de la comisión al que ha accedido Europa Press.

Las comparecencias serán en formato interrogatorio, de manera que los grupos parlamentarios tendrán un tiempo para ir preguntando lo que consideren oportuno. Por la comisión del Congreso ya han pasado los consejeros delegados de Naturgy, Iberdrola y Endesa y también la presidenta de Red Eléctrica.

Asimismo, todos los comparecientes que acudirán esta semana a la Cámara Baja desfilaron tiempo atrás por una comisión homóloga en el Senado que ya terminó y que extrajo las correspondientes conclusiones de lo ocurrido.