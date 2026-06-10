Cox cambia su denominación social de Cox ABG Group, S.A. a Cox Infrastructure Group, S.A.

Archivo - Logo de Cox. - COX - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'utility' de agua y energía Cox ha anunciado este miércoles que ha cambiado su denominación social de Cox ABG Group, S.A. a Cox Infrastructure Group, S.A., modificación que está inscrita en el Registro Mercantil desde el pasado 5 de junio.

Según la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dicho cambio se ha realizado al amparo del beneplácito obtenido en la Junta General Ordinaria de Accionistas del 22 de mayo.

Por otra parte, el presidente de Cox, Enrique Riquelme, ha reforzado este mismo jueves su posición como principal accionista tras elevar su participación en el capital de la compañía al 62,03%. Según los registros de la CNMV, Riquelme se ha hecho con un 2,4% adicional desde el 59,62% que poseía anteriormente.

De esta manera, el fundador de Cox controla ahora un paquete de más de 52,662 millones de acciones valorado en unos 661 millones de euros a precios de mercado.

Riquelme cuenta con esta participación en Cox a través de las sociedades Inversiones Riquelme Vives (57,71%), Lusaka Investments (3,57%) y Riquelme Capital Group (0,740%).

El empresario alicantino, que perdió el pasado domingo la carrera electoral a la presidencia del Real Madrid frente a Florentino Pérez, controla el 94,2% de Inversiones Riquelme Vives y el 100% de las sociedades Lusaka Investments y Riquelme Capital Group.