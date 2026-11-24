Línea de transmisión en Brasil, de Cox. - COX

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cox se ha adjudicado su primer contrato de transmisión eléctrica en Perú, que contempla actuaciones sobre dos subestaciones de 220 kV y una línea eléctrica de doble circuito, que contribuirán a reforzar la infraestructura de transmisión del norte del país, según ha anunciado este martes.

La empresa que lidera Enrique Riquelme destaca en un comunicado que esta adjudicación refuerza su presencia en Latinoamérica, amplía su actividad en el desarrollo y operación de infraestructuras energéticas a largo plazo y da respuesta al crecimiento de la demanda energética de la región.

Con un plazo estimado de ejecución de 12 meses, el contrato corresponde a las obras civiles y de montaje electromecánico del proyecto BETA, que contempla el enlace eléctrico de 220 kV Belaunde Terry-Tarapoto Norte, ubicado en la región de San Martín, al norte de Perú.

Entre las principales actuaciones figura la construcción de la nueva Subestación Mayo (anteriormente Tarapoto Norte), de 220 kV, equipada con un banco de autotransformadores de hasta 120 MVA, así como la ampliación de la subestación Belaunde Terry, también de 220 kV, mediante la incorporación de dos nuevas celdas de línea.

Además, Cox ejecutará los trabajos asociados a la línea eléctrica de doble circuito de 220 kV que conectará ambas instalaciones, en un proyecto que "contribuirá a reforzar la infraestructura de transmisión y mejorar la capacidad y fiabilidad del suministro eléctrico" en la región de San Martín, con lo que responde a las "crecientes necesidades" energéticas de este territorio, afirma la compañía.

"La adjudicación de nuestro primer proyecto de transmisión eléctrica en Perú da continuidad al crecimiento de Cox en Latinoamérica. La región necesita ampliar sus redes eléctricas para responder al aumento de la demanda y aprovechar su potencial energético. Queremos contribuir a ese desarrollo con nuestra experiencia técnica y nuestra capacidad para ejecutar proyectos en distintos mercados, como estamos haciendo en Brasil, Chile y, ahora, Perú", ha declarado el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme.

Este nuevo contrato en Perú se suma a las adjudicaciones anunciadas por Cox hace un mes en Brasil y Chile, que representan una inversión conjunta estimada de unos 109 millones de euros y unos ingresos regulados nominales acumulados previstos de más de 440 millones de euros durante sus respectivos periodos de operación, incluyendo las actualizaciones estimadas.