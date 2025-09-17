Cristina Rivero, procedente de la CEOE, nueva directora general del Club Español de la Energía

Archivo - Cristina Rivero, nueva directora general del Club Español de la Energía (Enerclub) - CEOE - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva del Club Español de la Energía (Enerclub) ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Cristina Rivero como nueva directora general de la asociación, en sustitución de Arcadio Gutiérrez, fallecido el pasado mes de junio.

Hasta ahora, Rivero ha sido directora del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Anteriormente, formó parte de Unesa (actual aelec) como responsable de medio ambiente.

En la sesión, el presidente de Enerclub, Francisco Reynés, ha dedicado unas palabras de recuerdo y agradecimiento a Arcadio Gutiérrez, referente del sector energético, que realizó una gran contribución al Club Español de la Energía desde que comenzó a dirigirlo en 2012.

Posteriormente, dio la enhorabuena a Cristina Rivero, cuya elección, ha contado con el máximo consenso entre los socios de Enerclub, "por su profundo conocimiento del sector, buen talante y espíritu dialogante, para seguir posicionando al Club Español de la Energía como un espacio neutral en el que todas las voces del sector energético son escuchadas para buscar, desde la colaboración y el consenso, las mejores soluciones en el proceso de transición energética".

Rivero ha desarrollado una "sólida" trayectoria profesional, a nivel nacional e internacional, en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y el cambio climático.

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un máster en Evaluación de Impacto Ambiental y en Auditorías Ambientales y Planificación Empresarial del Medio Ambiente por el Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. En 2022, recibió el Premio Nacional Extraordinario de Medio Ambiente de Acción por el Clima y Compromiso Cívico.