El déficit provisional del sistema eléctrico se situó en 1.542,57 millones a noviembre

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.542,57 millones de euros en la undécima liquidación, correspondiente al mes de noviembre, informó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, el total de ingresos fue de 11.669,32 millones de euros y los costes fueron de 13.211,89 millones de euros. Por su parte, la demanda en consumo ascendió a 194.909 gigavatios hora (GWh).

La liquidación supuso un total de 4.175,6 millones de euros desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2025. De estos, 4.130,3 millones de euros se pagaron con cargo al sector eléctrico, mientras que 45,3 millones de euros lo fueron con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que correspondieron al 50% de la retribución específica de instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares.

En el mes se produjeron desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico, contemplados en el artículo 19 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, por lo que la liquidación acumulada con cargo al sector eléctrico se vio afectada por un coeficiente de cobertura de 86,2% y la cantidad a pagar a cuenta a los productores ascendió a 455,33 millones de euros.

La CNMC indicó que, para el pago de la parte correspondiente a las instalaciones en territorios no peninsulares, a cierre de esta liquidación se recibieron ingresos del Tesoro Público que permitieron abonar el 100% de esta partida, siendo la cantidad 4,56 millones de euros.

SECTOR GASISTA.

En lo que respecta al sector gasista, el total de ingresos liquidables declarados en la liquidación decimocuarta, que supone el periodo de liquidación comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el pasado 31 septiembre de 2025 (facturación hasta el 30 de noviembre de 2025), ascendió a 2.004,17 millones de euros, un 10,6% inferiores a los declarados en el periodo comparable del ejercicio anterior.

Mientras, en la liquidación segunda de 2026, que cubrió el periodo de liquidación comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, el total de ingresos declarados por las empresas fue de 168,60 millones de euros, un 16,3% superiores a los declarados en el periodo comparable del ejercicio anterior.