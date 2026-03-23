EEUU y TotalEnergies acuerdan rescindir un contrato de energía eólica marina de 800 millones

Archivo - Recreación del parque eólico en el mar. - MAR DE ÁGATA - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

TotalEnergies se ha liberado de un contrato valorado en 928 millones de dólares (unos 800 millones de euros) alcanzado con el Departamento de Interior de Estados Unidos para el mantenimiento de proyectos de generación de energía eólica en el mar por considerar que podrían tener un impacto negativo en los precios de la energía para los consumidores estadounidenses y su alto coste.

Con la rescisión del contrato, TotalEnergies recuperará los derechos de arrendamiento pagados y se ha comprometido a reinvertir este dinero en el desarrollo y exportación de gas y electricidad en Estados Unidos.

En concreto, la compañía renuncia a sus concesiones en el proyecto Carolina Long Bay, ubicado a al menos 35 kilómetros de la costa del estado de Carolina del Norte, por valor de 795 millones de dólares (unos 684 millones de euros) y en el proyecto situado en la bahía de Nueva York cifrado en 133 millones de dólares (unos 115 millones de euros).

Según la compañía de electricidad, los estudios sobre la viabilidad de los proyectos no han dado resultados positivos y, al contrario de lo que ocurre en Europa, son costosos y puede tener un impacto negativo para los consumidores estadounidenses.

Al existir otras tecnologías más eficientes para satisfacer la creciente demanda de electricidad en el país norteamericano de manera más asequible, TotalEnergies ha considerado innecesario continuar invirtiendo capital a estos proyectos en Estados Unidos.

En este sentido, la compañía pondrá en marchas inversiones para el desarrollo de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en el estado de Texas y en otros proyecto de extracción convencional de petróleo en el golfo de México.

"TotalEnergies se complace en firmar estos acuerdos con el Departamento del Interior y en respaldar la Política Energética de la Administración. Dado que el desarrollo de proyectos eólicos marinos no beneficia al país, hemos decidido renunciar a dicho desarrollo en Estados Unidos a cambio del reembolso de los derechos de arrendamiento", ha indicado el presidente y consejero delegado de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

"La energía eólica marina es uno de los sistemas más costosos, inestables, perjudiciales para el medio ambiente y dependientes de subsidios que se hayan impuesto a los consumidores y contribuyentes estadounidenses. Celebramos el compromiso de TotalEnergies de desarrollar proyectos que generen energía confiable y asequible para reducir las facturas mensuales de los estadounidenses, al tiempo que garantizan un suministro eléctrico base seguro en Estados Unidos, tanto ahora como en el futuro", ha sostenido el secretario de Interior norteamericano, Doug Burgum.