Archivo - Vista de una torre de alta tensión, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coste de los servicios de operación del sistema eléctrico alcanza los 4.750 millones de euros hasta mediados de noviembre, lo que representa un incremento del 38% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos del último informe del Observatorio del coste de los servicios de operación, del que forman parte las patronales de las grandes eléctricas Aelec, de las comercializadoras independientes (ACIE y Acenel), de la gran industria electrointensiva (AEGE) o la gran patronal empresarial CEOE.

En concreto, el Observatorio estima que en la primera quincena de noviembre los consumidores eléctricos han asumido "un sobrecoste adicional" de 19,86 euros por megavatio hora (MWh) derivado de estos servicios de operación, superando los 200 millones de euros en el periodo.

Así, desde el inicio de 2026, señala que este "sobrecoste promedia 22,23 euros/MWh, en niveles similares al coste de las redes", lo que eleva la factura acumulada del año hasta esos 4.750 millones de euros.

El Observatorio calcula que el peso de estos costes de los servicios de operación representa un impacto del 6% para una factura de un consumidor doméstico, de un 8% para una pyme y de hasta un 11% para un electrointensivo.

Junto a Aelec, de la que forman parte Endesa, EDP España o Iberdrola; ACIE, Acenel, AEGE y CEOE, también se integran en el Observatorio la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, la confederación de consumidores Consumes o la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

En su último informe, las entidades que forman parte del Observatorio insisten en que, en los últimos meses, los costes asociados a la operación del sistema han experimentado un incremento significativo, "trasladándose directamente a la factura eléctrica de los consumidores y alcanzando en numerosos periodos niveles superiores al propio precio de la energía".

Asimismo, subrayan que este incremento se ha visto especialmente agravado por la aplicación de medidas extraordinarias como la denominada operación reforzada tras el apagón del 28 de abril de 2025, que "se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas".

"Todo ello se traduce en una señal de precios distorsionada, que encarece el suministro eléctrico y reduce la competitividad de la economía", consideran.

Por ello, reiteran la necesidad de "adoptar medidas que corrijan estas distorsiones", con propuestas para "reducir estos costes, mejorar la transparencia y la competitividad de la economía".

REE CIFRA LA 'OPERACIÓN REFORZADA' EN MENOS DE 275 MILLONES.

Por su parte, según sus últimos datos facilitados, Red Eléctrica de España (REE) estimó que los principales costes de los servicios de ajuste superaron hasta el 31 de octubre los 4.688 millones de euros, un 36,1% más que en el mismo periodo del año pasado.

De ellos, cerca de 4.000 millones de euros fueron por solución de restricciones técnicas; 350 millones de euros a la reserva de regulación secundaria y 338 millones de euros correspondieron al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD).

Asimismo, indicó que denominada 'programación reforzada' continuó por debajo de los 275 millones de euros en los 10 primeros meses del ejercicio, lo que supone dos céntimos al día para un usuario sujeto a la tarifa regulada -el denominado PVPC- con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora (kWh).

El operador del sistema eléctrico también señaló los costes de servicios de ajuste de restricciones técnicas y regulación secundaria elevaron en 4.350 millones de euros los ingresos de las generadoras desde el 1 de enero hasta el pasado 31 de octubre, mientras que los costes totales del sistema eléctrico ascendieron a 34.500 millones de euros.