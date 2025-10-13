Las eléctricas, preocupadas ante las "imprecisiones u omisiones" detectadas en el informe de ENTSO-E

Archivo - Torre de alta tensión, a 8 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal de las grandes eléctricas (Aelec) ha manifestado su preocupación ante las "imprecisiones u omisiones" detectadas en el informe publicado por ENTSO-E sobre el apagón que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril.

Las compañías subrayan que aún no se cuenta con toda la información clave para elaborar un análisis completo e independiente del evento, como los modelos detallados del sistema elé ctrico o los resultados del estimador de estado.

"Esta falta de transparencia impide una evaluación rigurosa de las causas del incidente y limita la capacidad de los expertos para extraer conclusiones fiables sobre su origen y prevención futura", señala Aelec en un comunicado, y añade que sus asociados "han proporcionado toda la información que se le ha requerido desde los organismos competentes".

La patronal eléctrica advierte de que los niveles de tensión considerados "normales" en España son significativamente más altos que los establecidos en la mayoría de los países europeos, lo que deja un margen de seguridad muy reducido ante posibles sobrevoltajes.

En España, las redes pueden alcanzar los 435 kilovatios (kV) --frente al límite operativo de 420 kV en gran parte de Europa--, reduciendo la distancia con el umbral de desconexión a apenas 5 kV, una diferencia comparable al propio error de medida. Este estrecho margen incrementa el riesgo de desconexiones en cadena.

Asimismo, la patronal de las eléctricas incide en que el Procedimiento Opetativo 7.4, que regula la tensión de tensión en España, ha permanecido sin actualizar durante 25 años y se modificó después del apagón. Esta normativa impedía que las plantas renovables participasen activamente en el control dinámico de tensión.

En paralelo, la asociación recuerda que REE conocía las capacidades técnicas máximas de las centrales nucleares para aportar control de tensión ante fluctuaciones, por lo que considera injustificado que ahora se presente esta circunstancia como una causa imprevista del apagón. "En definitiva, REE nunca ha cuestionado hasta el pasado 28 de abril el funcionamiento de estas plantas nucleares en lo que a control dinámico de tensión se refiere", apuntó en el comunicado.

Otra omisión, resaltan desde Aelec, es sobre cómo la introducción del nuevo periodo de casación intradiaria cada 15 minutos provocó variaciones bruscas en la generación renovable, "afectando directamente al perfil de tensión el sistema".

Las grandes eléctricas también reiteran que las oscilaciones de tensión en el sistema despertaron la alerta de varios distribuidores en la mañana del día 28 y alertaron de esta situación a REE, pero el operador del sistema "aludió a relevantes fluctuaciones de la generación renovable o a la ausencia de centrales síncronas para explicarlo", algo que ha quedado fuera del informe elaborado por ENTSO-E.

En este mismo informe, agregan, también se omite el documento de la no aplicación de los protocolos de coordinación en vigor entre REE y los distribuidores, aplicables cuando el nivel de tensión excede los 420 kv.

Por todo ello, Aelec confía en que las conclusiones finales del proceso de análisis incorporen todos estos elementos y la información adicional disponible, incluyendo los informes independientes elaborados por Compass Lexecon/INESC TEC y por la Universidad Pontificia Comillas, que aportan datos relevantes sobre la evolución del sistema y las medidas preventivas que podrían haber evitado el apagón.

Respecto a la propuesta de modificación de cuatro procedimientos operativos por vía de urgencia lanzada hace una semana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a petición de REE, la patronal eléctrica señala que se ofreció al operador del sistema el análisis en conjunto de mejoras en el sistema de control de tensiones tras los episodios de variación de tensión registrados a finales de septiembre, sin recibir respuesta por su parte.