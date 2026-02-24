Ence pierde 54,5 millones en 2025, impactada por debilidad del precio de la celulosa y por plan de despidos

Archivo - Panel con el logo de Ence - ENCE - Archivo

Ence registró unas pérdidas de 54,5 millones de euros en 2025, frente a las ganancias de 31,6 millones de euros el año anterior, en un ejercicio en el que se vio impactado por la debilidad del precio de la celulosa y la provisión por los procedimientos de despido colectivo de su Plan de Eficiencia y Competitividad, informó la compañía.

En concreto, el grupo papelero y energético alcanzó acuerdos con la representación legal de los trabajadores y llevará a cabo una reducción del 15% de la plantilla total de celulosa, que ha supuesto una provisión de 24 millones de euros en sus cuentas.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Ence se situó a cierre de 2025 en los 83,5 millones de euros, con un caída del 49,3% con respecto a 2024.

El precio de la celulosa condicionó los resultados de 2025 de la empresa, en un año que estuvo marcado por la caída de los precios de la materia prima, que se contrajeron hasta los 1.086 dólares por tonelada de media.

POSITIVAS PERSPECTIVAS PARA 2026.

No obstante, el grupo apostó por unas perspectivas positivas para 2026, ya que los precios ya han alcanzado los 1.250 dólares/tonelada, con anuncios de subida de los principales productores hasta los 1.330 dólares.

A cierre de 2025, la producción de celulosa de la empresa se situó en el entorno de las 950.000 toneladas, casi un 5% inferiores al ejercicio anterior. Las ventas de celulosa crecieron en el cuarto trimestre un 4%, hasta situarse en cerca de 245.000 toneladas, y cerrando el año en los niveles de 2024.

Asimismo, Ence continua con el foco en la reducción de costes y el 'cash cost' de 2025 fue el menor desde 2022, situándose en 483 euro/tonelada. Además, en la actualidad, cuenta con acciones adicionales en marcha para reducirlo en otros 30 euro/tonelada.

La deuda financiera neta del grupo a cierre del año pasado ascendía a 378 millones de euros, frente a los 321 millones de euros de diciembre de 2024.

Por otra parte, la compañía ha proseguido en la apuesta por su transformación hacia un fabricante de celulosas especiales que compite con la fibra larga de más alto coste y, a cierre de 2025, esta tipología de producto representó el 30% de las ventas de Celulosa, siete puntos porcentuales más que en 2024 y con un margen adicional de 37 euros/tonelada frente a la fibra estándar. La meta del grupo pasa por superar el 62% de las ventas en 2028.