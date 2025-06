Endesa apunta a Red Eléctrica por el apagón e insiste en que no hubo un control correcto de la tensión

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Gestión de la Energía de Endesa, Juan María Moreno, ha insistido este martes en que el pasado 28 de abril, cuando se produjo el apagón masivo en España, el operador del sistema, en referencia a Red Eléctrica de España (REE), no ejerció un control correcto de la tensión porque no disponía de la capacidad efectivamente disponible para poder gestionarlo, "a pesar de que había posibilidad de haber llamado a un mayor número de centrales a concurrir en el sistema durante aquella mañana".

"El día 28 (de abril), durante toda la mañana, no solo nosotros, sino todos los operadores, veníamos observando excursiones de tensión relevantes, no solamente oscilaciones, sino explotación a unos niveles de tensión muy altos que el operador del sistema no fue capaz de controlar. En nuestra opinión, porque no disponía de la capacidad efectivamente disponible para poder gestionarlo a pesar de que había posibilidad de haber llamado a un mayor número de centrales a concurrir en el sistema durante aquella mañana", ha subrayado Moreno en su intervención en el Madrid Leaders Forum de 2025.

El directivo también ha subrayado que REE tiene la "obligación primigenia" de operar el sistema y asegurar el suministro, algo para lo cual dispone de "todas las palancas" para modificar el mercado diario.

"Eso determina la explotación, desde el punto de vista económico, óptima del sistema. Esa explotación desde el punto de vista económico nunca es técnicamente posible, nunca, jamás, ningún día. La red eléctrica dispone de una serie de mercados diferentes, posteriores, que le permiten modificar esa explotación para hacerla técnicamente viable y técnicamente segura. Me temo que el día 28 de abril eso no era así", ha añadido Moreno.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de que se vuelva a repetir un apagón de esa magnitud en España, el directivo de Endesa ha resaltado que desde el pasado 30 de abril el funcionamiento ordinario del mercado "ha cambiado radicalmente".

"Desde el día 30 (de abril) estamos observando que eso ya, digamos, es imposible, es muy difícil que vuelva a ocurrir. (...) Estamos en ese proceso de transición. Tenemos ya un sistema con una enorme capacidad renovable en funcionamiento, lo cual es positivo, muy positivo. Que se siga desarrollando abaratará los precios, es una fuente autóctona, segura, barata, es decir, seguir por esa línea es muy importante", ha destacado.

Sin embargo, Moreno ha ahondado en que esa no puede ser la única línea de actuación, dado que, a su juicio, todo ello tiene que estar acompañado del desarrollo del almacenamiento, de las redes de distribución y del mantenimiento de la generación síncrona (como la nuclear o la hidroeléctrica, por ejemplo).

En esa línea, acerca de si el 'mix' energético español puede estar compuesto solo por fuentes renovables, Moreno ha hecho hincapié en que este tipo de tecnología no es el problema, aunque ha matizado que sí que necesita "apoyos".

"Las renovables no son el problema. El problema puede ser pensar que un sistema eléctrico puede funcionar solo con renovables. Un sistema como el español, con un peso de renovables tan relevante, necesita apoyos en otras tecnologías que permitan dar respuesta cuando la intermitencia natural de estas fuentes de generación renovable suceda, o cuando estas tecnologías no puedan ser capaces, porque técnicamente no lo son, de dar las respuestas de control del sistema que se necesitan. Por tanto, creo que pensar en un sistema 100% renovable es una quimera y desde un punto de vista técnico no tiene sentido", ha agregado.

En esa línea, también ha incidido en que el sistema energético español tampoco debería prescindir de las nucleares, una fuente de generación que en la actualidad cubre en torno al 20% de la demanda total del país.

"Estamos en el año 2025. La situación del mercado español es totalmente distinta a la que teníamos en el año 2019. Tenemos unas perspectivas de crecimiento de la demanda que me gustaría saber cómo vamos a cubrir si vamos adelante con el cierre de las centrales nucleares", ha ahondado.