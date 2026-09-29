España, Portugal y Luxemburgo piden a Bruselas un objetivo "ambicioso y realista" de renovables para 2040

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con agentes del sector gasista y del sector petrolero, a 20 de abril de 2026, en Madrid (Es - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

España, Portugal y Luxemburgo han reclamado a la Comisión Europea que establezca un objetivo "ambicioso y realista" de energías renovables para 2040 y acelere su despliegue en toda la Unión Europea, al considerar que son clave para reducir los precios de la energía, reforzar la seguridad de suministro y mejorar la competitividad de la industria europea.

Así lo han trasladado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y sus homólogos de Luxemburgo, Lex Delles, y Portugal, Maria da Graça Carvalho, en una carta dirigida al comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, en la que advierten de la vulnerabilidad que supone para la economía europea su elevada dependencia de los combustibles fósiles.

"Una elevada dependencia de los combustibles fósiles coloca a nuestras economías y ciudadanos en una posición vulnerable. Debido a las concentraciones geopolíticas, y como han demostrado las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz, debemos actuar rápido para reducir las dependencias. Los próximos años serán también cruciales para las industrias y empresas europeas, que necesitan urgentemente precios de la energía más bajos para seguir siendo competitivas en los mercados globales", señalan los tres ministros en la misiva.

En este sentido, los tres países defienden acelerar el despliegue y la integración de las renovables para avanzar hacia un sistema energético "sostenible, asequible, seguro y equitativo", al tiempo que subrayan que estas tecnologías son una solución "probada y competitiva" que puede desplegarse a gran escala y constituye un activo estratégico para la competitividad y la soberanía energética europea.

"Pedimos a la Comisión que tenga debidamente en cuenta el papel estratégico que desempeñan las energías renovables, como fuente de energía autóctona y descentralizada, para garantizar unos precios de la energía asequibles y competitivos y reforzar la seguridad del suministro energético de la UE", recoge la carta.

UN MARCO ESPECÍFICO PARA 2040

En concreto, España, Portugal y Luxemburgo reclaman al Ejecutivo comunitario que proponga un marco específico y "con visión de futuro" para las energías renovables de cara a 2040 que incluya un objetivo europeo "ambicioso y realista", además de continuar trabajando en medidas que aceleren tanto su despliegue como su integración en el sistema energético.

Los tres países consideran que este nuevo marco debe garantizar una contribución "justa" de todos los Estados miembro y un despliegue "rentable" de las renovables en el conjunto de la Unión, aunque reclaman que sea "suficientemente flexible" para tener en cuenta las "particularidades geográficas" de cada país.

"El objetivo de renovables de la UE para 2040 debe enviar una señal clara a los inversores y a los mercados. La integración del sistema debe centrarse en la flexibilidad, el almacenamiento, la modernización de las redes, las interconexiones y la electrificación", defienden Aagesen, Delles y Carvalho.

En este contexto, la carta pone especialmente el foco en la necesidad de reforzar la capacidad de las redes eléctricas para permitir un flujo eficiente de la energía y contribuir tanto a unos precios asequibles como a la competitividad industrial, mediante la digitalización, un mayor despliegue del almacenamiento, soluciones alternativas a nuevas líneas y nuevas inversiones.

"Es fundamental reforzar la capacidad de las redes para permitir flujos energéticos eficientes, garantizar la asequibilidad de la energía y apoyar la competitividad industrial. Esto puede hacerse mediante la digitalización, un mayor despliegue del almacenamiento energético, soluciones que no requieran nuevas redes e inversiones, y garantizará también una distribución justa de los costes y resiliencia frente a las amenazas físicas y cibernéticas", concluyen.