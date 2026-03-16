España presentará "a lo largo de esta semana" su plan de respuesta energética

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios de comunicación antes de una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

BRUSELAS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado este lunes que el Gobierno presentará "a lo largo de esta semana" un plan de respuesta integral para hacer frente al impacto de la crisis energética, que incluirá medidas coyunturales y estructurales dirigidas a proteger a los consumidores y a los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía.

"Será a lo largo de esta semana cuando tengamos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales", ha explicado la ministra a su llegada al Consejo de Energía de la Unión Europea, aunque ha precisado que el paquete no se aprobará en el próximo Consejo de Ministros.

Según ha detallado, el Ejecutivo trabaja en la propuesta con los agentes sociales y con aportaciones de los grupos parlamentarios, con el objetivo de articular una respuesta que combine acciones de impacto inmediato con reformas de carácter estructural. "No se trata de tomar medidas solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", ha subrayado.

La vicepresidenta ha avanzado que el plan incluirá medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables y a los sectores económicos más expuestos al actual contexto de volatilidad en los mercados energéticos, entre ellos el transporte, el sector agrario y el pesquero.

Asimismo, ha indicado que el plan contemplará mecanismos de control y supervisión para garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a los usuarios finales y evitar posibles prácticas abusivas.

"También medidas antifraude, evitar el fraude para que todo este paquete de actuaciones llegue a los consumidores finales y seguir ahondando en esa mayor supervisión", ha explicado.

En paralelo, la ministra ha defendido que la mejor respuesta a las crisis energéticas pasa por acelerar la transición hacia fuentes limpias y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, una estrategia que, a su juicio, permitirá amortiguar el impacto de la volatilidad en los mercados internacionales.

"Tenemos que acelerar la transición energética, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y apostar por la autonomía estratégica y energética", ha señalado, tras recordar que el despliegue de renovables ha permitido a España limitar en mayor medida el impacto de las fluctuaciones en los mercados energéticos.