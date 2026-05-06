La Eurocámara pide reconsiderar el cierre de Almaraz y una evaluación "rigurosa" de su impacto en Extremadura

Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - VALENTINE ZELLER

BRUSELAS 6 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este martes reconsiderar el cierre previsto de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) y ha reclamado que cualquier decisión se base en una evaluación de impacto "rigurosa" que tenga en cuenta sus implicaciones económicas, sociales y energéticas.

Así consta en las conclusiones del informe de la misión de eurodiputados que visitaron la instalación extremeña, un texto adoptado por la comisión parlamentaria y que alerta de las posibles consecuencias del cierre para la región y el sistema energético.

El documento subraya la necesidad de que las decisiones sobre infraestructuras estratégicas se apoyen en criterios técnicos y evaluaciones completas que incluyan el impacto sobre el empleo, la actividad económica y la seguridad del suministro eléctrico.

En este sentido, los eurodiputados apuntan al papel de la central en la generación eléctrica en España y su contribución al tejido económico local, especialmente en la comarca cacereña de Campo Arañuelo.

El informe también enmarca el debate en el contexto de la transición energética y de los objetivos de descarbonización de la Unión Europea, al tiempo que plantea la necesidad de equilibrar estos objetivos con la seguridad energética y la estabilidad del sistema.

Las conclusiones de la comisión, que no son vinculantes, se producen tras la visita de una delegación de la Eurocámara en febrero de este año a la central y a su entorno para evaluar sobre el terreno la situación y recoger información de autoridades, trabajadores y actores locales.