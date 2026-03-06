Mapa y buscador | Dónde están las gasolineras más baratas en España este viernes

Repostaje en una gasolinera, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España)- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cierre del Estrecho de Ormuz en plena escalada bélica en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo han disparado las alertas en España sobre el coste de la gasolina.

En concreto, el precio del barril de Brent, de referencia para Europa, escalaba este viernes a los 91 dólares, su nivel más alto desde el verano de 2024.

Asimismo, el precio de los carburantes en España ha proseguido esta semana con la tendencia alcista iniciada a mediados de enero y encadena ya siete semanas de subidas, con un encarecimiento de hasta el 1,26% al calor del conflicto en Irán.

¿CUÁNTO CUESTA LA GASOLINA ESTA SEMANA?

El precio medio del litro de gasolina ha subido alrededor de un 1% respecto a la pasada semana, hasta los 1,486 euros, marcando su nivel máximo desde finales de noviembre, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) recogidos por Europa Press.

En el caso del precio medio del litro de diésel, ha repuntado un 1,26% frente a hace una semana, hasta los 1,441 euros, su nivel más alto desde principios de diciembre.

Ambos carburantes consolidan así el cambio de tendencia frente a la espiral bajista que les había llevado a abaratarse un 3,5% en el caso de la gasolina y más de un 5% en el gasóleo desde noviembre, y acumulan ya aumentos del 2,15% y del 2,6%, respectivamente.

ESTAS SON LAS GASOLINERAS MÁS BARATAS EN ESPAÑA

A continuación, recopilamos las gasolineras más baratas en España tomando como criterio aquellas que, a día de hoy, ofertan la gasolina 95 y el gasóleo A por debajo de 1,500 euros por litro.

En esta línea, recordamos que Canarias registra los precios más bajos por su fiscalidad específica, ya que los habitantes de estas Islas, junto a los de Melilla y Ceuta, disfrutan de algunas de las gasolineras más baratas de España al aplicar un impuesto sobre los combustibles distinto al del resto del país.

Las dos gasolineras más baratas de España para llenar el depósito con gasolina 95 (la más habitual) se encuentran en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife.

En la península, la situación es algo diferente y las estaciones de servicio más baratas están más dispersas. El establecimiento con el precio más competitivo para repostar gasolina 95 en la península está en Jaén (Andalucía), donde el litro cuesta 1,310 euros.

En el caso del gasóleo A, la gasolinera más barata se encuentra en la localidad de Murcia, en donde el litro tiene un valor de 0,98 euros. Asimismo, las gasolineras más baratas se localizan en las Islas Canarias.