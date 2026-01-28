Gonzalo (Enagás) pide una regulación "clara y visible" para acelerar la oportunidad del hidrógeno verde

El CEO de Enagas, Arturo Gonzalo, durante la inauguración del 4º Día del Hidrógeno de Enagás - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha pedido una regulación "clara y visible", que permita acelerar la implantación del hidrógeno verde con el fin de aprovechar la oportunidad que representa este vector energético para España y Europa.

"Lo necesitamos a nivel europeo, a nivel de los Estados miembros", aseguró Gonzalo en su intervención en el 4º Día del Hidrógeno organizado por Enagás, subrayando que así se permitirá avanzar en ese "proceso de tomas de decisiones de inversión que consolide y fortalezca la demanda y que dé previsibilidad".

Por ello, advirtió de que la apuesta por el hidrógeno renovable "no es una opción", sino que es "una necesidad, una responsabilidad y también una enorme oportunidad".

"La cuestión no es si hay que mantener o no la apuesta por el hidrógeno verde, esto es indiscutible. Lo importante es no perder un tiempo irrecuperable, trabajar con sensación de urgencia. Es un gran desafío, pero también sabemos que Europa crece cuando respondemos juntos a los desafíos".

Así, pidió dar respuesta cuando se pone en tela de juicio el hidrógeno verde, "actuando con rigor, con convicción, con colaboración y con pasión", ya que "no hay tiempo que perder, y el hidrógeno es ahora".

El consejero delegado de Enagás puso en valor el fuerte impulso que ha experimentado el hidrógeno en los últimos tres años, con un avance "extraordinario" y sin precedentes en el desarrollo de otros vectores energéticos.

"Estamos ya en el momento del despliegue de las decisiones de inversión", afirmó, apuntando que los compromisos internacionales suman ya 110.000 millones de dólares (unos 91.778 millones de euros) en proyectos de hidrógeno en todo el mundo, con unos 12.000 millones de euros en Europa en 2025.

Además, señaló a China como "el gigante emergente" del sector, con la mayor capacidad mundial instalada de electrolizadores, aunque consideró que la industria europea está respondiendo con proyectos sólidos y una hoja de ruta definida.

A este respecto, apuntó esos avances en el Viejo Continente y en España, con la segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, donde el país reafirmó su liderazgo, o los hitos alcanzados en el corredor europeo H2Med y la Red Troncal española del hidrógeno.

AVANCES DEL H2MED Y DE LA RED TRONCAL ESPAÑOLA.

En el caso concreto del H2Med, destacó que ya se cuenta con "50 gigantes de la cadena de valor europea del hidrógeno, dejando claro que necesitan esta infraestructura para asegurarse su descarbonización y su competitividad futura, mientras que para el BarMar -el hidroducto submarino entre Barcelona y Marsella- ya se ha constituido la organización societaria ('SPV'), que tendrá como consejero delegado a Francisco de la Flor, y se concluyeron con éxito los estudios geofísicos del fondo marino.

"Con todo ello, H2Med va a estar funcionando en las fechas previstas. Para ello, necesita también la infraestructura de soporte en los Estados miembros. En España, esa infraestructura es la Red Troncal española del hidrógeno, que avanza también a gran velocidad", añadió al respecto.

Así, Gonzalo pronosticó que 2026 será "el gran año del despegue del hidrógeno", con nuevas decisiones de inversión, la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno y la publicación de la segunda lista de Proyectos de Interés Común Europeo, entre otros.