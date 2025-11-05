Las importaciones de crudo a España crecen un 10,4% en septiembre

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las importaciones de crudo a España se situaron en los 5,154 millones de toneladas en septiembre, lo que supone una incremento del 10,4% con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En el acumulado del año, el crudo importado a España alcanza los 45,4 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 7,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En el mes se importaron 29 tipos de crudo originarios de 18 países. Estados Unidos, con 733.000 toneladas y el 14,2% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en septiembre, con un descenso interanual del 3,6%%.

Le siguieron Brasil -con 605.000 toneladas y el 11,7% del total-, que disminuyó sus entregas un 11,7% respecto a septiembre de 2024, y Canadá -549.000 toneladas y el 10,6% del total-, que las aumentó un 265,9%.

Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP aumentaron en el mes un 4,6% frente a septiembre del año pasado y representaron el 36% del total.

Únicamente descendieron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Guinea Ecuatorial (-49,3%). Las entradas de crudo de los países No-OPEP crecieron en el mes un 13,9% y representaron el 64,0% del total.

Por áreas geográficas, África, con un incremento del 52,0% en el mes, fue la principal zona de abastecimiento -con el 32,3% del total-. Le siguieron América del Norte -31,6% del total-, América Central y del Sur -17,0%-, Oriente Medio -11,4%- y Europa y Euroasia -7,6%-.