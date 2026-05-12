La mayor planta gasista de EAU no estará 100% operativa hasta 2027 tras los ataques de Irán

Archivo - Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico. El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo y uno de los principales puntos calientes en el conflicto en Oriente Próximo. - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

ADNOC Gas, filial gasista de la estatal Abu Dhabi National Oil (ADNOC), espera que el complejo de Habshan, la mayor planta gasista de Emiratos Árabes Unidos (EAU), volverá a operar con plena capacidad en 2027, después de los ataques que la instalación sufrió a principios de abril en el contexto del conflicto con Irán desencadenado por Estados Unidos e Israel.

La filial gasista de ADNOC recuerda que los ataques al complejo de Habshan los días 3 y 8 de abril provocaron la activación de los protocolos estándar de respuesta y continuidad, destacando que se ha restablecido el 60% de la capacidad de procesamiento y se está trabajando para alcanzar el 80% para finales de 2026, mientras espera que pueda operar "con la capacidad total restaurada en 2027".

Si bien algunas unidades de procesamiento en Habshan permanecen fuera de servicio, la empresa ha destacdo que "el suministro general en toda la red de ADNOC Gas se ha restablecido sustancialmente", lo que permite seguir satisfaciendo la demanda de los clientes nacionales a través de su infraestructura.

En cualquier caso, la compañía ha indicado que está próxima a su finalización una evaluación técnica detallada del impacto de los incidentes en un entorno dinámico de la cadena de suministro y proporcionará una actualización a su debido tiempo.

RESULTADOS.

ADNOC Gas se anotó en el primer trimestre de 2026 un beneficio neto de 1.079 millones de dólares (916 millones de euros), un 15% menos que un año antes, ante el impacto en marzo del conflicto con Irán, que afecta a toda la región del golfo Pérsico.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la gasista retrocedió un 15% interanual, hasta 1.824 millones de dólares (1.549 millones de euros), mientras que las ventas cayeron un 18%, hasta 5.003 millones de dólares (4.249 millones de euros).

"El trimestre estuvo marcado por una perturbación externa excepcional", comentó Fatema Al Nuaimi, consejera delegada de ADNOC Gas, para quien los resultados del primer trimestre demuestran una resiliencia, respaldada por una gestión de costes rigurosa y un sólido balance.

"Mientras gestionamos la interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, los cimientos a largo plazo de ADNOC Gas permanecen intactos", aseguró.

En este sentido, la compañía señaló que, si bien los precios de las materias primas aumentaron significativamente, la interrupción del transporte marítimo a través de Ormuz continúa afectando al transporte de los productos de ADNOC Gas, que colabora activamente con sus clientes y socios "transacción por transacción" para cumplir con los compromisos siempre que sea posible mediante una gestión proactiva de tanques, inventarios y la cadena de suministro.

La gasista prevé que el cierre del estrecho de Ormuz afectará a las ganancias netas del segundo trimestre, con proyecciones que indican un rango de impacto adverso de entre 400 y 600 millones de dólares (340 y 510 millones de euros), suponiendo que las operaciones marítimas se normalizasen antes de que finalice el trimestre el 30 de junio.

Suponiendo que el paso estará abierto durante la segunda mitad de 2026, ADNOC Gas espera que los precios más altos del GNL y el GLP, en línea con la curva de futuros del Brent actual, ayuden a compensar los volúmenes diferidos.

De tal manera, ADNOC Gas prevé que el beneficio neto para todo el año 2026 oscile entre 3.500 y 4.000 millones de dólares (2.973 y 3.398 millones de euros), según las previsiones que reflejan el impacto esperado del segundo trimestre.