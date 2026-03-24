Naturgy lamenta que habrá que esperar "muchísimo tiempo" en la Justicia para conocer los causantes del apagón

Archivo - Fachada de la sede de Naturgy, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Naturgy ha defendido que ninguna de sus instalaciones tuvo la mínima responsabilidad en el apagón del 28 de abril de 2025 y ha lamentado que habrá que esperar "muchísimo tiempo" para que finalmente sea la Justicia la que tome una decisión definitiva sobre los causantes del evento, después de que todos los informes realizados hayan declinado señalar a culpables.

Al ser cuestionado en el turno de preguntas de la Junta General por los accionistas sobre el cero eléctrico, el secretario general y del consejo de la energética, Manuel García Cobaleda, defendió que ninguna de las instalaciones de Naturgy, ya sea de generación convencional o renovable, dispararon por causas internas, sino que se desconectaron de la red por causas externas, principalmente por sobrevoltaje.

Asimismo, consideró que habrá que esperar "muchísimo tiempo", probablemente hasta que se tome una decisión definitiva en el Tribunal Supremo, tras su paso por distintos juzgados, para conocer las causas.

En este sentido, reconoció que la vía judicial será la única que permitirá llegar a ello, después de que ninguno de los informes, especialmente los últimos conocidos la pasada semana de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del panel de expertos europeos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), hayan declinado estudiar las causas, centrándose solamente en propuestas a futuro.

No obstante, añadió que la primera y "más importante" recomendación del "ladrillo de las 440 páginas" del documento del panel de expertos europeo es que en España "haya un seguimiento de tensión en tiempo real" por Red Eléctrica, algo que no tenía implementado el operador ese 28 de abril.

En este sentido, afirmó que Naturgy es actualmente la primera compañía en ello, ya que de los 10.000 megavatios (MW) que había con seguimiento en tiempo real a finales de marzo, más de la mitad -5.800 MW- son plantas de la energética.