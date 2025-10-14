Naturgy vuelve a presentar cuentas trimestrales tras elevar 'free float' para retornar a los grandes índices

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Naturgy volverá a presentar al mercado sus resultados trimestrales tras cumplir su objetivo estratégico de elevar su 'free float' y la liquidez de su acción, lo que le sitúa a las puertas de su regreso a los principales índices bursátiles, especialmente los de la familia MSCI.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el próximo 29 de octubre procederá a publicar sus resultados de los nueve primeros meses de este año.

En 2023, el grupo decidió dejar de rendir cuentas al mercado cada trimestre, ciñéndose así a los informes semestrales, en una decisión novedosa dentro del mercado español, pero amparada en la modificación de la Ley del Mercado de Valores española, que eliminó la obligación de publicar estados financieros trimestrales de las sociedades cotizadas.

De esta manera, Naturgy venía publicando sus cuentas detalladas a cierre de año y del semestre, aunque en el caso del ejercicio pasado comunicó al mercado un adelanto de sus 'números' a septiembre, aunque tan solo con algunos datos.

Así, con un capital flotante más grande y que atrae a más inversores que antes no podían invertir por la falta de liquidez, y con un 'equity story' atractivo, Naturgy retorna a la presentación de sus resultados cada tres meses al mercado, lo que incrementa el interés de la comunidad inversora.

Hace una semana, el grupo presidido por Francisco Reynés completó la venta de la autocartera conseguida con la auto-OPA que realizó antes del verano para lograr su objetivo de retornar en tiempo récord a los principales índices bursátiles.

Con una nueva colocación acelerada de un 3,5% de su capital, que se sumaba a la realizada en agosto, redujo así su autocartera al 0,94% y elevaba su 'free float' a un 18,7% de su capital social, un umbral con el que aspira a su reincorporación a los principales índices bursátiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI -de los que fue excluída en febrero de 2024- en la próxima revisión prevista para noviembre.

El grupo estableció el retorno a estos índices como uno de los grandes objetivos de su actual plan estratégico y se ha volcado en lograr cumplir con este compromiso de forma rápida y preservando el valor de su acción.

En este sentido, Naturgy ejecutó en el primer semestre del año esa OPA parcial a la que acudieron sus principales accionistas, a través de la cual adquirió acciones propias por el 9,1% del capital social.