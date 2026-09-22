La OCU advierte de que la factura regulada del gas subirá un 54% en octubre, con hasta 310 euros más al año

Archivo - Varias monedas sobre una factura energética - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La factura regulada del gas (Tarifa de Último Recurso - TUR) podría encarecerse un 54% a partir del próximo 1 de octubre, lo que supondría un sobrecoste anual de unos 310 euros para un hogar medio con calefacción, según ha advertido este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, la entidad estima que en la próxima revisión trimestral prevista para el 1 de octubre, el precio del consumo de gas para los hogares acogidos a la modalidad TUR 2 (con consumos anuales de entre 5.000 y 15.000 kilovatios hora) pasará de 4,12 a unos 6,95 céntimos por kWh, lo que representa un aumento cercano al 69% en el coste de la energía.

De este modo, para un hogar con calefacción de gas y un consumo anual de 9.000 kWh, el recibo pasará de unos 600 euros a alrededor de 910 euros al año.

Aunque el incremento del precio de la energía roza el 69%, la organización de consumidores avisa de que el impacto final en la factura será del 54% debido al peso del alquiler del contador, los impuestos y los costes fijos.

La OCU explica que la causa principal de este repunte radica en el sistema de cálculo de la tarifa regulada. Durante el último trimestre del año se incrementa el peso del denominado gas estacional, que pasa a representar casi el 47% del coste de aprovisionamiento. Como los futuros del gas cotizan actualmente en niveles elevados, el coste de la materia prima prácticamente se duplicará.

Asimismo, el 1 de octubre arranca el nuevo año gasista con la revisión de peajes y cargos regulados, aunque su incidencia en la subida será limitada, según la OCU.

ACONSEJA REVISAR LAS OFERTAS DEL MERCADO LIBRE

A pesar del encarecimiento previsto, la organización aconseja a los usuarios no abandonar de forma precipitada la tarifa regulada. En su opinión, la TUR sigue ofreciendo precios más competitivos que el mercado libre, con ahorros de al menos el 22% frente a las mejores tarifas de precio fijo y de más del 40% respecto a numerosas ofertas comerciales.

No obstante, la OCU recomienda revisar las ofertas del mercado libre a partir de octubre, ya que algunas tarifas fijas podrían ganar competitividad si se confirma el alza de la TUR.

Para evaluarlas, aconseja analizar el precio del kWh, el término fijo, la duración del contrato y la existencia de servicios adicionales.

Por otro lado, la asociación ha animado a los consumidores a sumarse a su 'X Compra Colectiva de Energía', una iniciativa gratuita y sin compromiso disponible en la web 'Quiero pagar menos luz'.

El objetivo es agrupar a miles de hogares para negociar tarifas mejoradas de luz y gas con las comercializadoras mediante una subasta.

En la edición anterior participaron más de 33.000 usuarios, logrando un ahorro medio anual de 75 euros solo en la factura de la electricidad.