El petróleo roza la barrera de los 120 dólares sin previsiones de una reapertura de Ormuz

Archivo - Extractores de petróleo. - GRUPO MOURE - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha disparadp hasta rozar la barrera de los 120 dólares por barril, marcando hasta 119,76 dólares y un incremento diario de hasta el 7,5%, lo que supone rondar niveles máximos desde el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán hace ya dos meses, en una jornada en la que Trump ha descartado reabrir el estrecho de Ormuz antes de que se inicien las conversaciones de paz con el país persa.

Por su parte, el precio de barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía hasta un 7,3% y marcaba los 107,30 dólares por barril.

La fuerte subida del precio del crudo sucede en medio de la incertidumbre sobre el fin del conflicto en Oriente Próximo a pesar del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán el pasado 8 de abril. Las conversaciones mantenidas recientemente entre ambos países en Islamabad (Pakistán) no han conducido a un final permanente de la guerra y, por el momento, ambas partes no se ponen de acuerdo para un nuevo cara a cara.

En esta línea, el Brent se mantiene muy por encima de los 72 dólares en los que se situaba antes del comienzo de la guerra y este miércoles roza máximos tras varios meses sometido a fuertes fluctuaciones después del cierre del estrecho de Ormuz, por donde circulaba hasta una quinta parte del petróleo mundial, provocando una reducción de la oferta de petróleo e inestabilidad en los mercados energéticos.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural, mientras continúan atentos a una desescalada en la región y el fin de los ataques.

El inquilino de la Casa Blanca ha instado a Teherán a "espabilar pronto" tras indicar en redes sociales que "se acabó el señor simpático", mientras ha reafirmado su decisión de continuar bloqueando Ormuz, argumentado que el bloqueo naval a los puertos iraníes es "más efectivo" que los bombardeos. "Se están asfixiando como un cerdo relleno", ha manifestado el presidente de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha insistido en que Estados Unidos busca a través de la guerra en Irán que las autoridades de la República Islámica "se sienten a una mesa y renuncien a tener armas nucleares".

El Pentágono ha cifrado ya en 25.000 millones de dólares (unos 21.400 millones de euros) el dinero invertido por Estados Unidos en la guerra de Irán, una cantidad de la que la mayor parte corresponde a gastos en munición, pero también engloba gastos de operaciones y mantenimiento, así como el reeemplazo de equipos.

Del lado iraní, la Armada de la Guardia Revolucionaria ha advertido este martes que "utilizará su nueva baza" si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán.

Entretanto, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron su decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la OPEP+, con efecto a partir del 1 de mayo, afirmando como razón principal el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo", una decisión tomada por sorpresa en medio del conflicto en Oriente Próximo.