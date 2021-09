El PP busca cargar a Presupuestos el fondo que obliga a las empresas a asumir costes fijos de la luz

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha planteado en el Congreso cargar a los Presupuestos Generales del Estado y a fondos europeos el fondo con el que el Gobierno quiere repartir entre los operadores del mercado energético costes fijos de la factura de la luz.

Así, según las enmiendas registradas por los 'populares' en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP quiere reconfigurar este fondo, en línea con su propuesta de llevar a las cuentas públicas del país los costes fijos de la factura.

El Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico es una de las reformas impulsadas por el Gobierno en materia energética y actualmente se tramita como proyecto de ley en el Congreso. En él se pretende financiar las llamadas primas a las renovables, a partir de las aportaciones de empresas y consumidores directos de los mercados de energía, principalmente del sector petrolífero.

Sin embargo, en el PP consideran que el fondo no servirá para abaratar la factura de la luz, al anticipar que las empresas repercutirán en el consumidor este aumento de los costes, encareciendo los productos y servicios energéticos, especialmente en el transporte, la industria, la agricultura, y la España rural en general.

Y es que, según considera el portavoz energético del PP en el Congreso, Juan Diego Requena, el fondo no deja de ser "un instrumento ideológico más de la vicepresidenta (Teresa) Ribera para atacar a aquellos sectores que no están en su agenda sectaria".

EXIGIR A LAS EMPRESAS QUE DETALLEN CUÁNTO REPERCUTEN EN LA FACTURA

En caso de que no prospere la enmienda para reconfigurar el fondo, los 'populares' plantean otra enmienda para obligar a que las empresas comercializadoras --que en el proyecto original deben aportar en el fondo-- detallen en la factura el importe que repercuten a sus clientes finales y, en todo caso, las compensaciones que se prevean se sufraguen con cargo a Presupuestos.

Y es que el Gobierno contempla en su proyecto una serie de compensaciones y exenciones, como las previstas a la gran industria por los costes de la energía, con el fin de redistribuir el esfuerzo a la hora de aportar y también el posible encarecimiento de la factura.

En este sentido, los 'populares' plantean sustituir estas compensaciones por exenciones al fondo, ya que consideran que pueden ser consideradas como ayudas del estado por parte de la Comisión Europea y, por tanto, ser declaradas como ilegales.

EXCLUIR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN LA 'ESPAÑA VACIADA'

Como parte de estas exenciones, el PP contempla el suministro de combustible a transportistas de mercancías y pasajeros, taxis, y toda venta de suministro energético en municipios con menos de 5.000 habitantes y una densidad de población inferior a 300 habitantes por kilómetro cuadrado, según la definición oficial de Eurostat.

Esta enmienda, esgrime el PP, viene a compensar "los impactos directos" que tiene el fondo sobre la llamada 'España rural' ya que, tal y como argumenta su portavoz de Reto Demográfico, Carmen Navarro, el fondo "castiga a la agricultura y a la ganadería", y "pretende subir el precio de combustibles para el transporte y el sector primario".

"No se puede buscar la electrificación de la economía si la España rural no está preparada, por eso el PP pide la exención de los sectores no electrificables", sostiene.