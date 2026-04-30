El precio de los carburantes prolonga su caída esta semana y retrocede a niveles de principios de marzo

Archivo - Un mujer reposta carburante en una gasolinera - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes ha prolongado esta semana la tendencia bajista que inicio la pasada y ha registrado un descenso de hasta más del 4%, para retroceder hasta niveles de principios de marzo. Esta bajada se registra justo en el inicio del 'puente del 1 de mayo', cuando se prevén más de seis millones de desplazamientos por carretera.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado en los 1,727 euros, tras registrar una bajada del 4,4% con respecto a la pasada semana, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

De esta manera, el diésel, con dos semanas de descensos, consolida así el precio medio de su litro por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios de la guerra en Irán y retrocede a niveles de la segunda semana de marzo.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, suma su quinta semana de descenso, al amparo de esas rebajas fiscales aplicadas por el Ejecutivo, y ha retrocedido un 0,85% con respecto a la pasada semana, hasta los 1,503 euros, para tocar su nivel más bajo desde principios de marzo.

Hace cinco semanas los carburantes frenaron en seco la espiral alcista que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo, tras las medidas fiscales del Gobierno, aunque rápidamente vieron desaparecer ese signo a la baja en el precio, especialmente para el diésel.

No obstante, la pasada semana ambos ya recuperaron ese signo a la baja, estabilizando así sus precios y dando un pequeño respiro para los conductores al acudir al surtidor.

El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una bajada al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas especiales para los transportistas y el campo, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

LLENAR EL DEPÓSITO DE DIÉSEL, 18,3 EUROS MÁS.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 94,98 euros, unos 18,31 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 76,67 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 82,66 euros, unos 1,32 euros más que hace un año, cuando superaba los 81,34 euros.

A pesar de la tendencia al alza desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se mantienen todavía lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,841 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,899 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,974 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,031 euros.